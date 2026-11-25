Ler Resumo





O deputado André Janones negou acusações de violência contra uma advogada, classificando a denúncia como armação política atribuída a Nikolas Ferreira. Janones apontou inconsistências no relato, enquanto o colega de bancada rebateu as declarações nas redes. Leia os desdobramentos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) negou nesta quarta-feira, 25, que tenha cometido qualquer ato de violência sexual, ameaça ou tentativa de assassinato contra a advogada Jade Elena de Moraes. O parlamentar também alega ser vítima de uma armação política orquestrada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Em vídeo publicado no X (antigo Twitter), Janones defendeu que a denúncia levada à Corregedoria da Câmara dos Deputados não tem nenhuma prova, documento, foto ou registro em áudio e vídeo, pois jamais viu ou teve qualquer contato com Jade Elena.

Segundo o parlamentar, há ainda uma incoerência cronológica na acusação: a declarante sustenta que o episódio teria ocorrido em 2012, quando ele presidia o Centro Acadêmico de Direito, mas o deputado ressalta que na época já advogava há quatro anos, por ter se formado em 2008.

Na gravação, o mineiro prometeu levar à Justiça todos os envolvidos no que classifica como fake news e pediu apoio dos seguidores para disseminar a sua versão dos fatos nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Após o relato do “general” do Exército de Lula, Nikolas Ferreira reagiu às alegações também pelo X: afirmou que, “diferentemente da esquerda, jamais acredita que a palavra da vítima pode ser dada como soberana ou regra”, e disse ter ciência de que uma acusação dessa gravidade pode destruir a vida de uma pessoa. Apesar disso, o congressista lembrou que Leandra Guedes, ex-mulher de Janones, obteve na Justiça uma medida protetiva contra o colega com base na Lei Maria da Penha.