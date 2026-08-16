Janja lança jingle de Lula, em que canta com pastor, e ‘encarna’ Tim Maia

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O jingle da campanha de reeleição de Lula foi lançado com a participação destacada da primeira-dama Janja e do pastor Kleber Lucas. A novidade, apresentada como surpresa, busca mobilizar mulheres e evangélicos, pilares importantes do eleitorado. Janja também prestou homenagem a Marisa Letícia e enfrentou um pequeno perrengue com o som, demonstrando desenvoltura.

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O jingle de campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi lançado oficialmente neste domingo com a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja cantando em destaque e ao lado do pastor evangélico Kleber Lucas, da Soul Igreja Batista, do Rio de Janeiro.

A novidade foi lançada por Janja como uma surpresa a Lula durante o primeiro evento oficial de campanha, que ocorre no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP). A ação faz um forte apelo a duas partes importantes do eleitorado, as mulheres e os evangélicos.

Janja também usou um trecho de seu discurso, antes de mostrar o jingle, para homenagear a ex-mulher de seu marido, Marisa Letícia, a dona Marisa. “Foi ela quem bordou a primeira bandeira do PT, e é a ela que eu dedico toda a minha admiração (…). Nós, as mulheres, as Da Silva, somos a maioria do eleitorado e guardiãs da democracia (…). São as mulheres que irão te eleger presidente novamente, porque você, presidente Lula, sempre esteve ao nosso lado”, disse.

Tim Maia

Antes de iniciar seu discurso, Janja reclamou da qualidade do som e do retorno de seu microfone. “Gente, o som está um pouquinho ruim. Não tá? Vamos começar de novo, mesa, ‘house’, se não ninguém vai entender o que a gente está falando aqui. Vamos melhorar o retorno, baixar, brincar de Tim Maia aqui”, criticou após ter iniciado sua fala com uma velocidade estranhamente lenta.

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Em seguida, a primeira-dama repetiu o discurso com mais desenvoltura. O episódio sugere que ela estava com ponto eletrônico, ouvindo a própria voz com atraso, defeito técnico conhecido como delay. O que foi corrigido na sequência. Ela também brincou com a situação, dizendo que ia “dar uma de Tim Maia”.