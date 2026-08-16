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Política

Janja lança jingle de Lula, em que canta com pastor, e ‘encarna’ Tim Maia

Primeira-dama disse que a música era uma surpresa para seu marido, fazendo gesto às mulheres brasileiras

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 ago 2026, 11h33 | Atualizado em 16 ago 2026, 14h57
Um homem negro de óculos escuros e camiseta vermelha com LULA escrito, ao lado de uma mulher branca de óculos, camiseta branca e saia vermelha, falando em um microfone. Ambos estão em um palco ou passarela vermelha, com uma multidão ao fundo e uma estrela vermelha com LULA 13713 visível à direita
A primeira-dama, Janja da Silva, participa de lançamento de campanha de Lula, ao lado do pastor e cantor evangélico, Kleber Lucas (YouTube/Reprodução)
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O jingle de campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi lançado oficialmente neste domingo com a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja cantando em destaque e ao lado do pastor evangélico Kleber Lucas, da Soul Igreja Batista, do Rio de Janeiro.

A novidade foi lançada por Janja como uma surpresa a Lula durante o primeiro evento oficial de campanha, que ocorre no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP). A ação faz um forte apelo a duas partes importantes do eleitorado, as mulheres e os evangélicos.

Janja também usou um trecho de seu discurso, antes de mostrar o jingle, para homenagear a ex-mulher de seu marido, Marisa Letícia, a dona Marisa. “Foi ela quem bordou a primeira bandeira do PT, e é a ela que eu dedico toda a minha admiração (…). Nós, as mulheres, as Da Silva, somos a maioria do eleitorado e guardiãs da democracia (…). São as mulheres que irão te eleger presidente novamente, porque você, presidente Lula, sempre esteve ao nosso lado”, disse.

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Tim Maia

Antes de iniciar seu discurso, Janja reclamou da qualidade do som e do retorno de seu microfone. “Gente, o som está um pouquinho ruim. Não tá? Vamos começar de novo, mesa, ‘house’, se não ninguém vai entender o que a gente está falando aqui. Vamos melhorar o retorno, baixar, brincar de Tim Maia aqui”, criticou após ter iniciado sua fala com uma velocidade estranhamente lenta.

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Em seguida, a primeira-dama repetiu o discurso com mais desenvoltura. O episódio sugere que ela estava com ponto eletrônico, ouvindo a própria voz com atraso, defeito técnico conhecido como delay. O que foi corrigido na sequência. Ela também brincou com a situação, dizendo que ia “dar uma de Tim Maia”.

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