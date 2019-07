Janaina Paschoal defende que Eduardo não aceite cargo de embaixador

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) fez uma série de publicações em sua conta no Twitter, nas quais defendeu que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho 03 do presidente da República, não troque o seu cargo na Câmara dos Deputados pela embaixada americana. “Onde Eduardo Bolsonaro é mais útil para a nação? Na Câmara, ajudando a aprovar medidas necessárias, ou no exterior?”, questiona a deputada.

Estou aqui pensando. Aliás, venho pensando desde o anúncio. Será certo o Deputado Federal mais votado abandonar o mandato, para ir para os Estados Unidos? Onde Eduardo Bolsonaro é mais útil para a nação? Na Câmara, ajudando a aprovar medidas necessárias, ou no exterior? — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 13, 2019

Paschoal afirma analisar a questão por um ângulo diferente da polêmica gerada pela possível indicação de Eduardo, não pela capacidade do filho do presidente, mas por seu compromisso com seus eleitores. Eduardo Bolsonaro se reelegeu com 1.843.735 votos, batendo recorde de votos absolutos para a Câmara. “Estou questionando se é certo abandonar os eleitores. Ninguém me perguntou, mas eu digo que não.”

Na quinta-feira, 11, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que cogita nomear o seu filho Eduardo para ser embaixador nos Estados Unidos. “É uma coisa que está no meu radar, sim, existe a possibilidade. Ele é amigo dos filhos do Trump, fala inglês, espanhol, tem uma vivência muito grande de mundo. E, no meu entender, poderia ser uma pessoa adequada e daria conta do recado”, afirmou.

A declaração deu origem a uma série de questionamentos sobre a capacidade de Eduardo em assumir o cargo, a presença de nepotismo e a razão pela qual Bolsonaro indicaria o filho ao cargo. Confira a série de comentários da deputada na íntegra:

Muito se está a falar sobre eventual nepotismo, sobre capacidade, sobre ser necessário (ou não) integrar a carreira diplomática. Mas eu analiso a questão sob outro ângulo. O que pensam os quase dois milhões de eleitores do Deputado? — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 13, 2019

Eduardo tem muito a fazer na Câmara e na Presidência Estadual do PSL. Sei que o convite é muito tentador. Mas o certo é recusar. Ele assumiu responsabilidades no Brasil. Precisa cumprir. Basta agradecer a deferência e declinar. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 13, 2019

Quem fez Eduardo Bolsonaro Deputado Federal foi o povo. Isso precisa ser respeitado. Crescer, muitas vezes, implica dizer não ao pai. — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) July 13, 2019

