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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou Jorge Antonio de Oliveira Francisco, futuro presidente do TCU e ex-ministro do governo Bolsonaro, a visitar Jair Bolsonaro no hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente está internado desde o dia 20 de novembro tratando sequelas e pneumonia.

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No próximo sábado, 28, o ex-presidente Jair Bolsonaro vai receber no hospital a visita do ministro e futuro presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) Jorge Antonio de Oliveira Francisco. O encontro entre os dois foi autorizado nesta sexta-feira, 27, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão não menciona o horário, pois a visita deverá acontecer dentro das regras do hospital DF Star, de Brasília, onde o ex-presidente está internado desde o dia 20 de novembro.

A visita do ministro havia sido autorizada por Moraes no dia 19 de novembro, mas, como a situação mudou, a defesa do ex-presidente fez um novo pedido, solicitando a liberação explicitamente para o encontro nas dependências do hospital. Os advogados de Bolsonaro afirmaram que o pedido “tem por finalidade permitir encontro pessoal específico, a ser realizado em data oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo direto com o peticionante (Jair Bolsonaro)”.

Francisco foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência entre 2019 e 2020, quando Bolsonaro era presidente. Na época, ele chegou a ser cotado para ocupar uma das cadeiras de ministro do Supremo Tribunal Federal — rumor que voltou a circular durante a campanha presidencial, quando o senador Flávio Bolsonaro aparecia como favorito nas pesquisas. O presidente eleito (no caso, Luiz Inácio Lula da Silva) indicará quatro nomes ao STF e pode mudar o perfil da Corte. Além da vaga de Barroso, para a qual a indicação de Jorge Messias foi barrada, ocorrerão as aposentadorias de Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Em fevereiro de 2027, Francisco deverá ser o próximo presidente do TCU. O mandato dura um ano e pode ser estendido por mais um.

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Bolsonaro foi internado no dia 20 de novembro com fortes dores abdominais, uma reação que é sequela da facada que ele levou na campanha presidencial de 2018. Ele foi diagnosticado com pneumonia e já obteve melhora no seu quadro clínico.