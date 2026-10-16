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Política

Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer festa de aniversário para a filha

Ex-presidente quer receber amigos em casa no próximo domingo, 18, para aniversário da filha mais nova, Laura

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 10h24 | Atualizado em 16 out 2026, 10h37
Um homem de meia-idade com cabelo grisalho e expressão séria, boca aberta, aparece em um telão gigante. Abaixo, uma multidão de pessoas assiste, algumas vestindo camisas amarelas e verdes, com um braço erguido em primeiro plano. Ao fundo, uma bandeira do Brasil e luzes de palco.
Vídeo gerado por inteligência artificial, exibido durante convenção partidária do PL, simula o ex-presidente Jair Bolsonaro manifestando apoio à candidatura de Flávio (PL/Redes sociais/Reprodução)
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Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer festa de aniversário para a filha Priorize VEJA no Google

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber convidados e fazer uma comemoração de aniversário para a sua filha mais nova Laura Bolsonaro no próximo domingo, 18.

Foi apresentada na noite de quinta, 15, uma lista com nove convidados — incluindo parentes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro — mais um churrasqueiro profissional. Laura Bolsonaro é a quarta filha do ex-presidente e completa 16 anos no próximo domingo. O caso foi enviado ao gabinete de Moraes, que vai decidir se autoriza ou não o evento.

Desde que saiu da Papudinha e foi para a prisão domiciliar humanitária na sua residência, em um condomínio fechado em Brasília, Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção de médicos, advogados e familiares mais próximos (como os filhos).

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Na época, ele estava recebendo aliados quase que diariamente e ajudando na construção dos palanques do PL nos estados. Por isso, Moraes permitiu que ele migrasse para a prisão domiciliar, mas impôs essa restrição.

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A proibição de receber visitas, ter redes sociais e falar com o público foi fixada pelo STF por conta da natureza do crime pelo qual Bolsonaro foi condenado no caso do golpe. O Supremo entendeu que ele liderou a trama golpista e incentivou seus apoiadores a cometer uma série de atos antidemocráticos, cujo ápice foi a depredação das Praças dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023.

Em julho, Moraes proibiu também as visitas de Flávio Bolsonaro, pelo prazo de 90 dias — que terminaram no começo desta semana. Na época, o senador leu em uma live nas suas redes sociais uma carta escrita à mão pelo próprio ex-presidente, pedindo apoio à candidatura presidencial do filho. Os dois haviam se encontrado em uma visita realizada pouco tempo antes da live. Flávio voltou a visitar o pai na última terça-feira, 13 de outubro.

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