Jair Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer festa de aniversário para a filha

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Os advogados de Jair Bolsonaro pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorização para que o ex-presidente receba convidados em sua residência para a comemoração do aniversário de 16 anos de sua filha Laura. Bolsonaro está em prisão domiciliar com restrições de visitas impostas pelo tribunal.

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Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro pediram ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para receber convidados e fazer uma comemoração de aniversário para a sua filha mais nova Laura Bolsonaro no próximo domingo, 18.

Foi apresentada na noite de quinta, 15, uma lista com nove convidados — incluindo parentes da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro — mais um churrasqueiro profissional. Laura Bolsonaro é a quarta filha do ex-presidente e completa 16 anos no próximo domingo. O caso foi enviado ao gabinete de Moraes, que vai decidir se autoriza ou não o evento.

Desde que saiu da Papudinha e foi para a prisão domiciliar humanitária na sua residência, em um condomínio fechado em Brasília, Bolsonaro está proibido de receber visitas, com exceção de médicos, advogados e familiares mais próximos (como os filhos).

Na época, ele estava recebendo aliados quase que diariamente e ajudando na construção dos palanques do PL nos estados. Por isso, Moraes permitiu que ele migrasse para a prisão domiciliar, mas impôs essa restrição.

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A proibição de receber visitas, ter redes sociais e falar com o público foi fixada pelo STF por conta da natureza do crime pelo qual Bolsonaro foi condenado no caso do golpe. O Supremo entendeu que ele liderou a trama golpista e incentivou seus apoiadores a cometer uma série de atos antidemocráticos, cujo ápice foi a depredação das Praças dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023.

Em julho, Moraes proibiu também as visitas de Flávio Bolsonaro, pelo prazo de 90 dias — que terminaram no começo desta semana. Na época, o senador leu em uma live nas suas redes sociais uma carta escrita à mão pelo próprio ex-presidente, pedindo apoio à candidatura presidencial do filho. Os dois haviam se encontrado em uma visita realizada pouco tempo antes da live. Flávio voltou a visitar o pai na última terça-feira, 13 de outubro.