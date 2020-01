Jair Bolsonaro passa por exames no Hospital das Forças Armadas

O presidente Jair Bolsonaro passou por exames no começo da noite desta quinta-feira, 30, no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele voltou à capital federal depois de visitar as cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais. De acordo com fontes do hospital, ele passou por exames de rotina que estavam programados e deixou o local por volta das 20h30.

A assessoria do Planalto não confirmou a ida de Bolsonaro ao hospital, mas o presidente cancelou a tradicional live nas redes sociais que faz às quintas-feiras. E, até o momento, a agenda do presidente não possui compromissos oficiais para esta sexta.

Representantes da Presidência da República e ministros do governo não responderam quando procurados para comentar o motivo da ida do presidente ao hospital.

Uma fonte com conhecimento do assunto disse, sob condição de anonimato, que o presidente sentiu um mal-estar no abdome e por isso foi ao hospital.

Jair Bolsonaro passou pelo mesmo local no começo de janeiro para exames de rotina. No fim de dezembro do ano passado, ele foi hospitalizado depois de cair no banheiro do Palácio do Planalto, quando ficou em observação por um dia.

O presidente sempre monitora a saúde desde setembro de 2018, quando foi vítima de uma facada no abdômen durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Com Reuters