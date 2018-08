Nesta terça-feira, o Jornal Nacional receberá Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência da República, para uma entrevista com os apresentadores Willian Bonner e Renata Vasconcelos. O telejornal da TV Globo está realizando nesta semana uma rodada de entrevista com os candidatos ao Palácio do Planalto. Em seguida, Bolsonaro concederá entrevista ao Jornal das Dez, da GloboNews, apresentado pelo jornalista Heraldo Pereira.

Jair Bolsonaro é o segundo de quatro presidenciáveis convidados pela emissora para entrevistas nesta semana. Ciro Gomes (PDT) falou aos canais nesta segunda-feira, 27, e Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede) serão entrevistados, respectivamente, na quarta-feira, 29, e na quinta-feira, 30. As entrevistas têm duração de aproximadamente 30 minutos.

A ordem das entrevistas foi definida anteriormente, por sorteio. Foram convidados os candidatos mais bem colocados nas pesquisas Datafolha e Ibope de intenção de voto. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, não será entrevistado na Globo.