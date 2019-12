Jair Bolsonaro cai no banheiro e vai para Hospital das Forças Armadas

O presidente Jair Bolsonaro sofreu um acidente doméstico na noite desta segunda-feira, 23, e foi levado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

As informações iniciais apontam que ele teria sofrido uma queda no banheiro, onde escorregou e bateu a cabeça, sem gravidade. Ele passou por exames e deve ficar em repouso até a manhã desta terça-feira.

Segundo nota assinada pelo médico oficial da Presidência, Ricardo Camarinha, Bolsonaro foi primeiramente atendido pela equipe médica do Planalto. Ainda segundo o texto, o presidente, já no hospital, foi submetido a “exame de tomografia computadorizada do crânio, que não detectou alterações”.

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, foi ao hospital para acompanhar a situação do presidente.