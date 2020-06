Jair Bolsonaro anuncia a recriação do Ministério das Comunicações

O presidente Jair Bolsonaro confirmou na noite desta quarta-feira, 10, a recriação do Ministério das Comunicações. De acordo com o chefe do Planalto, a pasta da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, atualmente comandada por Marcos Pontes, será desmembrada em duas.

O titular da nova pasta será o deputado Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. A legenda é uma das que integram o chamado Centrão. Bolsonaro fez o anúncio em uma rede social.

– Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência,… Continua após a publicidade Posted by Jair Messias Bolsonaro on Wednesday, June 10, 2020

Fábio Faria é genro de Silvio Santos. O parlamentar é casado com a apresentadora Patrícia Abravanel, do SBT.

No dia 27 de abril, a coluna Radar mostrou que Bolsonaro negociava com o centrão o ministério do astronauta e que o cotado para a vaga era mesmo Faria. Na ocasião, o deputado negou que tivesse interesse de ser ministro.

Com a recriação da pasta das Comunicações, o governo passa a ter 23 pastas. Na campanha eleitoral de 2018, Jair Bolsonaro disse que, se eleito, o governo teria entre 15 e 17 ministérios.

Continua após a publicidade

OUÇA OS PODCASTS DE VEJA

Já ouviu o podcast “Funcionário da Semana”, que conta a trajetória de autoridades brasileiras? Dê “play” abaixo para ouvir a história, os atos e as polêmicas do ministro Marcos Pontes. Confira também os outros episódios aqui.