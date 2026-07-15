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Política

Irmão de Silas Malafaia será suplente de candidato ao Senado do PL

Deputado estadual no quinto mandato, Samuel Malafaia vai compor a chapa com Carlos Portinho

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 19h15 | Atualizado em 15 jul 2026, 19h31
Homem idoso, branco, de óculos e cabelos brancos, sorri para a câmera, vestindo terno cinza, camisa azul clara e gravata azul escura com desenhos brancos. Ao fundo, bandeiras do Brasil e do estado do Rio de Janeiro, e uma parede de madeira
O deputado estadual Samuel Malafaia, do PL do Rio  (Alerj/Divulgação)
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Irmão de Silas Malafaia será suplente de candidato ao Senado do PL Priorizar nos meus resultados Google

O deputado estadual Samuel Malafaia será o suplente de Carlos Portinho (PL) na corrida ao Senado pelo Rio. O escolhido é irmão do pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec) e amigo e conselheiro da família Bolsonaro. Samuel está no seu quinto mandato na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

A VEJA, Silas Malafaia já tinha defendido o nome de Portinho, que é senador, para o lugar no palanque aberto com a saída do ex-governador Cláudio Castro do jogo. Apenas na terça-feira, 14, após muita pressão de integrantes do partido, Flávio Bolsonaro anunciou sua decisão pelo senador.

Portinho assumiu a cadeira como suplente de Arolde de Oliveira, morto em 2020. Ele sempre quis se candidatar ao Senado, mas havia sido preterido por causa de Castro e da composição com a Federação União Progressista. O senador ganhou apoios, principalmente, por não estar envolvido em crises.

 

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