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Política

Irmão de Cleitinho explica desentendimento com o Republicanos na candidatura em Minas Gerais

'Eu não entendia como um candidato com 40% de voto não poderia ser candidato pelo partido', disse Gleidson Azevedo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 22h02
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Irmão de Cleitinho explica desentendimento com o Republicanos na candidatura em Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

O candidato a deputado federal Gleidson Azevedo, ex-prefeito de Divinópolis e irmão do senador Cleitinho Azevedo, afirmou que chegou a cogitar abandonar a própria candidatura após o Republicanos se posicionar contra a disputa do irmão pelo governo de Minas Gerais. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Gleidson relatou os bastidores do impasse com o partido e disse que chegou a gravar um vídeo anunciando que também poderia desistir da eleição. Segundo ele, a decisão estava ligada à avaliação de que, se Cleitinho não fosse candidato ao governo, não faria sentido permanecer na disputa por uma vaga na Câmara. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Gleidson, o episódio ocorreu depois que Cleitinho anunciou que só definiria sua candidatura após uma questão familiar relacionada ao tratamento do irmão com câncer. De acordo com o relato, quando o senador posteriormente anunciou que disputaria o governo de Minas, o Republicanos inicialmente se posicionou contra a candidatura.

“Quando o meu irmão anunciou que seria candidato a governador, o partido falou que não”, afirmou Gleidson. O candidato a deputado federal disse que não compreendia a decisão porque, em sua avaliação, Cleitinho tinha forte potencial eleitoral e não utilizaria recursos do fundo eleitoral na campanha.

“Eu não entendia como um candidato com 40% de voto não poderia ser candidato pelo partido”, afirmou Gleidson.

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Como a família reagiu à decisão de Cleitinho?

Gleidson contou que, depois de Cleitinho gravar um vídeo comunicando que não seria candidato, ele e a mãe viajaram para Brasília para conversar com o senador. Segundo o ex-prefeito, a família decidiu manifestar apoio para que ele reconsiderasse a decisão.

Gleidson afirmou que, paralelamente, eleitores começaram a entrar em contato com a família para pedir a manutenção da candidatura. Na avaliação dele, a pressão popular, somada à mobilização da família, contribuiu para que o cenário fosse revertido.

O que mudou na relação com o PL?

Com a candidatura de Cleitinho definida, Gleidson afirmou que não responsabiliza o PL pelo lançamento de um nome próprio para a disputa pelo governo de Minas. Segundo ele, o partido aguardou uma definição de Cleitinho antes de oficializar sua candidatura.

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Gleidson, entretanto, avaliou que a chapa sem alianças partidárias pode ter um aspecto positivo. Ele citou sua experiência como prefeito de Divinópolis para defender a possibilidade de formar uma equipe técnica sem a necessidade de acomodar indicações de partidos aliados.

Gleidson ainda espera uma aliança com o PL?

Apesar da candidatura própria do PL, Gleidson disse esperar que o partido possa mudar de posição durante a campanha caso seu candidato não avance nas pesquisas. A expectativa, segundo ele, seria uma união da direita em torno de Cleitinho.

“Eu acho que o ideal para quem quer falar que quer unir a direita e quer vencer aqui a esquerda em Minas Gerais […] é apoiar o Cleiton”, afirmou. Gleidson ressaltou que não estava fazendo uma avaliação negativa do candidato do PL, mas considerava possível uma mudança de estratégia conforme a evolução da campanha.

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Qual será a posição da família na eleição presidencial?

Gleidson afirmou que ele e toda a família apoiarão Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência da República. Ele disse ainda que Cleitinho manterá esse posicionamento, mesmo diante da candidatura própria do PL ao governo de Minas.

Para Gleidson, Minas Gerais terá peso relevante na eleição nacional. Ao ser questionado por José Benedito, editor de política de VEJA, sobre o cenário estadual, ele afirmou esperar que a campanha possa alterar o quadro de alianças e reforçou a importância de Divinópolis e das candidaturas da família Azevedo na disputa.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Cleitinho Azevedo
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