Irmão de Campos acompanha Aécio no debate desta 5ª

O advogado Antônio Campos, irmão do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto em agosto em acidente aéreo, vai integrar a plateia pró-Aécio do debate presidencial desta quinta-feira, em São Paulo. Ele vai ao estúdio do SBT, que promove o debate com UOL e a rádio Jovem Pan, acompanhado do governador eleito de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB). Ambos sentarão entre os convidados do candidato do PSDB ao Planalto. Desde que o PSB declarou apoio ao tucano, os pernambucanos têm se revezado nos debates. Na terça, no evento promovido pela TV Bandeirantes, estiveram presentes o prefeito do Recife, Geraldo Julio, e o governador de Pernambuco, João Lyra Neto. O diretório pernambucano do partido foi um dos principais defensores do apoio da sigla a Aécio, que contou com a participação da viúva do ex-governador, Renata Campos. (Talita Fernandes, de São Paulo)