IR de ex-assessor de Perillo apresenta irregularidades

A Receita Federal encontrou indícios de irregularidades nas declarações de renda apresentadas por Lúcio Fiúza Gouthier, ex-assessor especial do governador de Goiás, Marconi Perillo. Exonerado após a Operação Monte Carlo, Fiúza tem sinais de patrimônio descoberto, rendimento menor do que o valor movimentado em sua conta e também guarda, segundo dados remetidos à CPI do Cachoeira, grande quantidade de dinheiro em espécie.

Em 2011, ano em que teria intermediado a venda da casa de Perillo ao contraventor Carlos Cachoeira, Fiúza declarou ter 75 600 reais em dinheiro. Em 2010, ano eleitoral, 185 300 reais. “Chamam a atenção os valores em espécie – moeda nacional – declarados de 2007 a 2011”, diz a nota técnica da Receita enviada à CPI. No período, o assessor declarou ter 525 200 reais em espécie.

Também fez empréstimos para a mulher do tucano, para uma prima, a dentista Cristiane Perillo, e para a empresa Econ – Consultoria Financeira, do ex-secretário de Segurança Pública de Goiás, José Paulo Felix de Souza Loureiro. Denunciado pelo Ministério Público de Goiás por irregularidades em contratos de locação de carros e de helicópteros, Félix teria ainda emprestado 100 000 reais e vendido um carro de mais de 80 000 reais para Fiúza.

Funcionário do estado de Goiás, o ex-assessor especial de Marconi declarou patrimônio de 1,2 milhão de reais no ano passado, o maior valor desde 2007. Ele informou ser dono de quatro carros e de sete bens, incluindo apartamentos e casas em Goiânia (GO) e no interior do estado.

(Com Agência Estado)