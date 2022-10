Ipespe: Lula tem 50% dos votos totais contra 43% de Bolsonaro

11 out 2022, 12h45

Por José Benedito da Silva 11 out 2022, 12h45

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o segundo turno da eleição presidencial com 50% das intenções de voto totais contra 43% do presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo levantamento feito entre os dias 8 e 10 de outubro pelo Ipespe e divulgado nesta terça-feira, 11. Brancos e nulos somam 4% e indecisos, 2%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Se for levado em consideração apenas os votos válidos (excluídos nulos e brancos), Lula tem 54% contra 46% de Bolsonaro. A vantagem é parecida com a indicada pela pesquisa Ipec divulgada na segunda-feira, 10, que deu 55% para o ex-presidente e 45% para o presidente.

A pesquisa é a primeira divulgada pelo Ipespe no segundo turno. No dia 1º de outubro, véspera da votação do primeiro turno, o instituto errou a sua projeção, que era de 49% dos votos válidos para Lula contra 35% para Bolsonaro – nas urnas, o resultado foi de 48,4% para o ex-presidente e 43,2% para o presidente. A votação em Bolsonaro, portanto, ficou fora da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No levantamento divulgado hoje, o Ipespe entrevistou 1.110 eleitores por telefone. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-01120/2022.