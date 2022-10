Ipec no Rio de Janeiro: Castro tem 47% e Freixo, 28% dos votos válidos

A última pesquisa Ipec de intenção de voto para governador do Rio de Janeiro divulgada neste sábado (1º), na véspera do pleito de domingo (2), aponta que o atual governador Cláudio Castro (PL), candidato à reeleição, lidera a corrida com 47% dos votos válidos. Marcelo Freixo (PSB), segundo colocado, tem 28%. Rodrigo Neves (PDT), em terceiro, tem 11%.

No segundo turno, Castro venceria com 48%. Freixo aparece com 33%.

No levantamento anterior do instituto, Cláudio Castro tinha 48% dos votos válidos contra 31% de Freixo.

Os votos válidos excluem da amostragem os votos brancos, nulos e os indecisos. São os votos válidos que determinam o resultado oficial da eleição. Para vencer, o candidato precisa ter 50% dos votos válidos mais um voto.

Em votos totais, Castro também está à frente, com 36%. Freixo tem 22%.

A pesquisa, encomendada pela Globo, ouviu 2 mil pessoas, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, em 45 municípios fluminenses. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com o número RJ-01526/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-05823/2022.