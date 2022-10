Atualizado em 1 out 2022, 17h53 - Publicado em 1 out 2022, 17h51

Por Cilene Pereira Atualizado em 1 out 2022, 17h53 - Publicado em 1 out 2022, 17h51

O candidato a governador pelo PT, Fernando Haddad, está à frente na corrida ao Palácio dos Bandeirantes segundo pesquisa realizada pelo Ipec.

De acordo com o instituto, Haddad tem 41% da intenção de votos válidos, seguido de Tarcísio de Freitas, com 31%, e Rodrigo Garcia, com 22% das intenções de votos válidos.