Investigados por Alexandre de Moraes são eleitos em SP, PR no DF

Atualizado em 3 out 2022, 12h27 - Publicado em 3 out 2022, 12h13

Por Ricardo Chapola Atualizado em 3 out 2022, 12h27 - Publicado em 3 out 2022, 12h13

Quatro aliados do presidente Jair Bolsonaro que são investigados por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) nos inquéritos das fake news e das milícias digitais foram eleitos no primeiro turno das eleições de 2022.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF), por exemplo, conseguiu a reeleição na capital federal, onde obteve mais de 214 mil votos. Sua colega, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), também candidata à reeleição, obteve sucesso e atingiu 946 mil votos – número maior até do que conquistou Eduardo Bolsonaro, filho Zero Três do ex-capitão, até então o parlamentar mais votado em São Paulo e atualmente reeleito.

Outro investigado do rol de Alexandre de Moraes que foi eleito foi Zé Trovão. O aliado bolsonarista, preso no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos e que hoje usa tornozeleira eletrônica, conseguiu ser eleito deputado federal por Santa Catarina, onde obteve cerca de 71,1 mil votos.

Já o jornalista Oswaldo Eustáquio (União-PR), preso três vezes por suspeitas de disseminar fake news, foi derrotado na corrida a uma vaga para a Câmara dos Deputados. Conquistou apenas 16,7 mil votos. Mesmo inelegível, o deputado federal Daniel Silveira (PTB) conseguiu 1,5 milhão de votos na disputa ao Senado pelo Rio – sobretudo depois de o presidente Jair Bolsonaro ter declarado voto no parlamentar.