Investigado por rachadinha, Queiroz participa de ato pró-Bolsonaro no Rio

Fabrício Queiroz, ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), participou de manifestação no Rio de Janeiro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), nesta terça-feira, 7, pela manhã. Nas redes sociais, ele postou foto ao lado do filho, dentro do carro, a caminho do ato em Copacabana. Minutos depois, Queiroz publicou um vídeo no qual ele canta o hino nacional.

As manifestações que ocorrem no 7 de Setembro, feriado do Dia da Independência, são marcadas por pauta antidemocráticas. O próprio presidente Bolsonaro, em discurso, fez ameaça ao Supremo Tribunal Federal (STF). Investigado no escândalo da “rachadinha”, Queiroz tirou fotos com manifestantes e abraçou o deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ), alvo de mandado de busca expedido pelo Supremo em inquérito sobre incitação a atos violentos contra a democracia.

O ex-assessor e a mulher dele, Márcia Aguiar, são investigados pelo Ministério Público por ter atuado no esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) quando Flávio era deputado estadual. Os dois chegaram a ser presos. Queiroz é apontado pelo promotores como o operador da “rachadinha” – prática em que o parlamentar fica com parte do salário dos assessores do gabinete, o que configura crime de peculato.

Antes de ser preso, em julho do ano passado, Queiroz ficou escondido em um imóvel do advogado Frederick Wassef, advogado da família Bolsonaro, em Atibaia, São Paulo. Um mês depois, passou para o regime de prisão domiciliar por decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes. Em março deste ano, Queiroz ganhou liberdade graças à 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).