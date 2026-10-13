Internet resgata desabafo de Marina Silva a Fabio Porchat sobre PT em eleições passadas

Em meio à acirrada corrida eleitoral para Presidência da República, internautas recuperaram um vídeo antigo da deputada federal Marina Silva (Rede), em que ela comenta com o humorista Fabio Porchat as acusações do Partido dos Trabalhadores (PT) feitas em 2014, quando disputou as eleições contra Dilma Rousseff.

“Como eu era evangélica, eu ia acabar com o Círio de Nazaré. Como eu era de outra força política, eu não ia ter mais Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida. Não ia ter mais nada. Eu não era uma candidata, eu era uma exterminadora do futuro”, disse Marina, que se reconciliou com Lula em setembro de 2022, encerrando um rompimento político que durava oito anos (e com desentendimentos anteriores desde 2008).

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral