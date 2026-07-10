Integrantes do PL do Rio pressionam pela escolha de nome ao Senado

Integrantes do PL do Rio estão na expectativa de que Flávio Bolsonaro defina no começo da próxima semana quem disputará o Senado no Rio pelo partido. A demora em bater o martelo tem gerado preocupação dentro da legenda, e ninguém esconde mais isso: depois da saída do ex-governador Cláudio Castro do jogo, o pré-candidato escolhido terá que correr contra o relógio para se fazer conhecido do eleitorado. Lembrando que a sigla realiza sua convenção nacional no dia 25 deste mês, em São Paulo.

Estão na corrida pela vaga o senador Carlos Portinho e o deputado federal Carlos Jordy. Portinho vem angariando apoios por não ter o nome envolvido em crises. Sua trajetória em Brasília também é bem vista por colegas influentes no PL.

A questão é que ele não passou pelo teste das urnas: Portinho assumiu como suplente no Senado, no lugar de Arolde de Oliveira, que morreu em 2020. Mesmo como senador, ele estava de fora dos planos do partido por causa da pré-candidatura de Castro.

O segundo nome da chapa da direita do Rio seria o de Márcio Canella (União Brasil): preso pela PF nesta semana, ele dificilmente terá condições de concorrer. Essa situação gera ainda mais pressão por uma definição do PL.