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Política

Instituto presidido por ex-ministra de Bolsonaro também é alvo de operação da PF

Ex-ministra do governo de Jair Bolsonaro hoje é casada com banqueiro Augusto Lima

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 12h48 | Atualizado em 18 jun 2026, 12h53
Flávia Arruda pode assumir secretaria no GDF
A ex-ministra do governo Bolsonaro e ex-deputada federal Flávia Arruda (Foto: Pedro França/Ag. Senado)
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A sede do Instituto Terra Firme, em Salvador, foi um dos endereços onde a Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira, 18, mandados de busca e apreensão no âmbito da nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga as fraudes do Banco Master.

O instituto é presidido por Flávia Peres, como é conhecida agora a ex-ministra da Secretaria de Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela deixou de usar o sobrenome Arruda ao se separar do ex-marido, o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, em 2022. Atualmente, ela é casada com o banqueiro Augusto Lima, vinculado à empresa Terra Firme da Bahia Ltda., da qual o instituto é o braço filantrópico.

Flávia não é alvo da operação de hoje, que mira a relação entre Augusto Lima e o senador Jaques Wagner (PT-BA). Quem é investigada é a prima de Augusto, Andréa Lima Novaes, que é diretora da PKL One Participações –a empresa transferiu 3,5 milhões de reais para uma pessoa jurídica ligada à família de Wagner. De acordo com a investigação, Andréa também teria vínculo profissional com a Terra Firme.

Além disso, a PF também obteve fotos de presentes que seriam encaminhados pela Terra Firme a Jaques Wagner e Guilherme Sodré –pai do enteado de Wagner, Eduardo Sodré. Por esses motivos, a autoridade policial pediu autorização ao STF para cumprir os mandados de busca e apreensão nos endereços ligados à empresa, citando “a necessidade de obtenção de documentos e registros que esclareçam o papel da pessoa jurídica [Terra Firme] no conjunto de relações empresariais, financeiras e operacionais ligadas a Augusto Ferreira Lima.”

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