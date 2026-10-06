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Política

Influenciadores de esquerda eleitos para a Câmara vão reforçar campanha de Lula

Tropa digital inclui Pedro Rousseff (sobrinho de Dilma), o youtuber comunista Jones Manoel e a estudante Ana Elisa, deputada mais votada da história de Minas

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 19h33 | Atualizado em 7 out 2026, 09h27
Jones Manoel, Pedro Rousseff e Ana Elisa: influenciadores de esquerda eleitos deputados federais vão ajudar Lula no segundo turno
Jones Manoel, Pedro Rousseff e Ana Elisa: influenciadores de esquerda eleitos deputados federais vão ajudar Lula no segundo turno (Redes sociais/Reprodução)
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A campanha de segundo turno pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ganhar um impulso extra de políticos de esquerda que também são influenciadores digitais e mobilizam milhões nas redes sociais. A ideia é reverter a desvantagem para Flávio Bolsonaro (PL), que chegou 1,8 ponto percentual à frente do petista no primeiro turno.

Nesta quarta-feira, 7, Lula recebe os deputados federais eleitos Ana Elisa (PT-MG) e Pedro Rousseff (PT-MG), ambos com forte atuação na internet, para discutir o que pode ser melhorado na comunicação da campanha.

Ana Elisa, 21 anos, é estudante de direito e tornou-se, com mais de 524 mil votos, a mulher mais votada para a Câmara na história de Minas Gerais. Ela ficou em segundo lugar na eleição deste ano entre os eleitos pelo estado, atrás apenas de Nikolas Ferreira (PL). Com mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram, ela fala sobre política, racismo, feminismo, trabalho e outros temas.

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Já Pedro Rousseff (PT), 26 anos, é administrador e sobrinho-neto da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2024, foi o sexto vereador mais votado para a Câmara de Belo Horizonte. Neste ano, foi eleito deputado federal com 118. 567 votos. Ele tem 1,1 milhão de seguidores no Instagram, onde fala principalmente de política.

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Rousseff afirmou que vai levar a Lula sugestões de mudança na comunicação eleitoral. “Se não começarmos a debater os principais temas que esse país precisa, nós estamos ferrados. É preciso mudar o modo como se comunica, mas, principalmente, o que nós estamos comunicando. Parece que o nosso governo virou o governo das pequenas causas, com pautas que ninguém se importa, enquanto o outro lado está passando a mensagem de que é a mudança”, afirmou. Ele destacou quatro pontos fundamentais para receberem ênfase de Lula na nova estratégia: redução do preço dos alimentos e da gasolina, mais rigor na segurança pública e reforma do Judiciário.

Além deles, o deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL-PE), 36 anos, que se apresenta como comunista radical, também se prontificou a engrossar o esforço pela reeleição de Lula e vai participar da reunião. “Estou extremamente dedicado à vitória do presidente Lula no segundo turno e, inclusive, me ofereci para ajudar na comunicação digital, na disputa pela juventude e também para rodar o país, se eles quiserem”, disse o pernambucano, com 249. 077 votos.

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Jones tem 2,1 milhões de seguidores no Instagram e quase 700. 000 inscritos no YouTube, onde costuma publicar vídeos sobre política e a esquerda que alcançam milhares de visualizações.

Além deles, as deputadas reeleitas Erika Hilton (PSOL-SP), que tem 33 anos e 5,3 milhões de seguidores no Instagram, e Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que tem 37 anos e 2 milhões de seguidores, também vão participar do encontro com Lula nesta quarta-feira, 7. As duas estiveram entre as parlamentares mais votadas de São Paulo e do Brasil, sendo a primeira a mulher mais votada do país para a Câmara Federal, com 1.596.472 de votos, e a segunda, a terceira deputada mais votada de São Paulo, com 587.107 votos.

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