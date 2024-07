Inelegível, Bolsonaro diz que “vale a pena qualquer sacrifício” pelo País

Inelegível até 2030 e recentemente indiciado pela Polícia Federal (PF) no inquérito que investiga a venda de joias, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado, 6, que “vale a pena fazer qualquer sacrifício” pelo Brasil e disse ter certeza de que a direita vai redirecionar o futuro do País. As declarações foram feitas por Bolsonaro durante a abertura da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC Brasil), um fórum conservador organizado pela família do ex-presidente e inspirado num evento originado no Estados Unidos.

“O futuro está aí. Vale a pena qualquer sacrifício pela nossa pátria. E a direita ficará ainda mais fortalecida depois desse evento”, afirmou Bolsonaro na abertura do CPAC. “Quem salva o Brasil é nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós, juntos, podemos redirecionar o destino da nação. Poderemos, não. Nós vamos redirecionar o futuro dessa nação”, completou o ex-presidente.

Ainda no discurso, Bolsonaro afirmou que não tem ambição pelo poder. A fala acontece no momento em que o ex-presidente está impedido de concorrer a qualquer cargo público até 2030 por decisão da Justiça Eleitoral. “Não tenho ambição pelo poder. Tenho obsessão pelo Brasil”, disse, ao fazer ataques à imprensa.

Em seguida, o ex-presidente alfinetou a Justiça brasileira, acusada por ele de tentar “censurar” as redes sociais. Segundo ele, são elas que deram a liberdade para os brasileiros. Bolsonaro não citou o nome de ninguém, mas fazia referência às atitudes do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, relator dos processos contra o presidente e que tem travado embates com os donos dessas plataformas na tentativa de combater a disseminação de fake news. Um deles foi Elon Musk, dono da X, o antigo Twitter.

CPAC contará com presença de presidente argentino

Na edição desse ano, realizada em Balneário Camboriú (SC), o fórum contará com a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, que tem evitado cumprir agendas com o presidente Lula e feito uma série de ataques ao petista pelas redes sociais. Filho Zero Três de Bolsonaro, o deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos organizadores do CPAC, disse que todas as vagas para o evento foram esgotadas e que a expectativa é receber até 5 mil pessoas.

A abertura do evento neste sábado foi marcado por confusão e desorganização. As filas estavam cheias e com muito empurra-empurra entre pessoas vestidas com camisa do Brasil, empunhavam bonés em apoio a Donald Trump, ex-presidente dos EUA, e bótons com os dizeres “Fora Lula”.