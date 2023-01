Indiretas e revolta: a reação dos filhos de Bolsonaro à fala de Mourão

Os filhos do presidente Jair Bolsonaro reagiram com indiretas, e certa revolta, ao pronunciamento de Hamilton Mourão na noite de sábado 31. Em publicação nas redes sociais sem citar diretamente o nome do general, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que as “máscaras caem”, enquanto o vereador Carlos Bolsonaro definiu o vice-presidente como “um bosta”.

Durante o pronunciamento no sábado, Mourão, o vice que virou presidente por causa da viagem do titular para os Estados Unidos antes do fim do mandato, afirmou que “lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação” acabaram por fazer com que “o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social”.

+ Mourão diz verdades a Bolsonaro na última fala do governo que termina

Em resposta, Eduardo Bolsonaro disse que “a cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até este momento, mais máscaras caem”. “Meu conselho aos mais jovens: não deixe que o ego e a ambição por poder te ceguem. Se isto ocorrer vc jamais será líder, pois para ser um é inerente que saiba ser liderado”, escreveu.

+ Mourão: Bolsonaro deixou para militares a “conta de pretenso golpe”

A cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até este momento, mais máscaras caem. Meu conselho aos mais jovens: não deixe que o ego e a ambição por poder te ceguem. Se isto ocorrer vc jamais será líder, pois para ser um é inerente que saiba ser liderado. pic.twitter.com/c4SrzjmCDB — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 1, 2023

Já Carlos, mais sucinto, escreveu: “Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um bosta!”.

Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta! — Carlos Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@CarlosBolsonaro) January 1, 2023