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Política

Indicada por Eduardo, Júlia Zanatta se empolga com a ideia de ser vice de Flávio

Deputada compartilhou publicações de apoio nas redes, já deu entrevista citando suas prioridades e rebateu quem diz que ela não acrescentaria votos à campanha

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 11h43 | Atualizado em 12 jun 2026, 12h47
Julia Zanatta e Flávio Bolsonaro
Julia Zanatta e Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução)
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A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) parece ter se animado com a ideia de ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Desde que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro a defendeu para o cargo, Zanatta compartilhou várias publicações de apoio nas redes sociais e até já concedeu entrevista dizendo quais ações ela pensa ser prioritárias em um eventual governo.

À Jovem Pan News, ela enumerou a revogação da reforma tributária e reeditar decretos para armar civis como primeiras necessidades. Eduardo compartilhou o trecho da entrevista e comentou: “Discurso de vice. Deputada Júlia e Flávio Bolsonaro se complementariam em uma chapa puro sangue”, postou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Conservadora nos costumes, Zanatta não seria capaz de ampliar os apoios a Flávio, nem por meio dos partidos nem pelas pautas que defende. Entretanto, é mulher e representaria forte aceno à base mais fiel do bolsonarismo. A deputada tem respondido a questionamentos sobre o fato de que ela não acrescentaria muita coisa em termos de votos a Flávio. “Mas o que Zema agregaria para o Flávio? Pelo visto nada já que está amargando números baixíssimos nas pesquisas. Capaz até de eu pontuar mais que ele se for sozinha. E vamos lá né? O cara na primeira oportunidade chutou o balde e pisou na cabeça do Flávio. Não se faz política assim”, disse citando outro nome especulado nos bastidores — mas que perdeu força nos últimos dias e reforçando uma característica que faz sucesso no bolsonarismo raiz: a lealdade política.

Flávio vem sinalizando que gostaria de ter uma vice mulher — o eleitorado feminino é um dos que ele tem dificuldade de avançar, mostram as pesquisas. Outros nomes também vem sendo cotados, como a senadora e ex-ministra do governo Bolsonaro Tereza Cristina (PP-MS), a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL) e a deputada federal Simone Marquetto (PP-SP).

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