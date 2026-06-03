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A indicação do novo embaixador dos EUA e declarações da gestão Trump acendem o alerta no Planalto. O debate da VEJA no programa “Ponto de Vista” explora a possível influência americana na eleição de 2026, analisando o perfil do diplomata, falas de Marco Rubio e a aproximação com o bolsonarismo.

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A indicação de um novo embaixador dos Estados Unidos para o Brasil, somada à escalada de declarações de integrantes do governo Donald Trump sobre política brasileira, acendeu sinais de alerta no Palácio do Planalto e ampliou o debate sobre eventual influência americana na eleição presidencial de 2026. O tema foi discutido no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, com participação do editor de Política de VEJA José Benedito da Silva e do mestre em Relações Internacionais Uriã Fancelli (este texto é um resumo do vídeo acima).

Durante o debate, os comentaristas analisaram a nomeação do republicano Daniel Perez para a embaixada americana no Brasil, as recentes declarações do secretário de Estado Marco Rubio e os gestos públicos de Donald Trump em direção ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Por que a escolha do novo embaixador preocupa o governo?

Segundo José Benedito, a indicação de Perez gerou apreensão no entorno de Lula por causa do perfil ideológico do diplomata e de sua proximidade com o trumpismo. “O Brasil estava sem embaixador há muito tempo e esse embaixador é muito ligado ao trumpismo, ao movimento MAGA e ao conservadorismo”, afirmou o editor.

Perez é republicano, ligado à ala conservadora da política americana e identificado com pautas defendidas pela direita bolsonarista no Brasil. Para José Benedito, a escolha reforça a percepção de que o Brasil passou a ocupar posição estratégica na política regional da Casa Branca. “Ele tem um alinhamento muito claro com o que pensa a direita brasileira”, disse.

Marco Rubio sinalizou interferência eleitoral?

Um dos pontos que mais chamou atenção durante o debate foi a declaração do secretário de Estado Marco Rubio sobre o processo político brasileiro. Segundo José Benedito, Rubio fez referência direta às eleições brasileiras ao listar aliados dos Estados Unidos na América Latina. “Ele colocou uma vírgula ali sobre o processo eleitoral brasileiro em curso”, afirmou o editor. “Achei uma certa ousadia falar isso no Senado americano.”

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Na avaliação do jornalista, a fala deixou no ar a interpretação de que parte da administração americana vê as eleições brasileiras como oportunidade para mudança de alinhamento político em Brasília. “O governo americano vê o processo eleitoral brasileiro como possibilidade de troca para um governo mais aliado”, disse.

Os Estados Unidos podem influenciar a eleição brasileira?

Para Fancelli, a hipótese de influência política americana não pode ser descartada, embora dificilmente ocorra de maneira explícita ou direta. “Eu não vejo que o tamanho do Brasil intimidaria a administração norte-americana”, afirmou.

O especialista ressaltou que Trump já adotou posições agressivas inclusive contra aliados históricos dos Estados Unidos, como Canadá e países da OTAN. “Eu não digo militarmente, mas no aspecto político acredito que seria possível sim”, disse.

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Apesar disso, Uriã destacou diferenças importantes entre Trump e Rubio na condução da política externa americana. Na avaliação do mestre em Relações Internacionais, Rubio possui atuação ideológica mais consistente contra governos de esquerda na América Latina do que o próprio presidente americano. “O que Marco Rubio prega é consistente com sua trajetória histórica”, afirmou. Trump, segundo ele, age de forma mais pragmática e orientada por ganhos políticos e estratégicos.

O especialista citou como exemplo o comportamento recente de Trump em relação à Venezuela e a outros governos estrangeiros, ressaltando que o republicano costuma flexibilizar alianças ideológicas quando há vantagens estratégicas envolvidas.

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A aproximação com Flávio Bolsonaro pesa nesse cenário?

Durante o programa, José Benedito também chamou atenção para o fato de Trump ter publicado foto recente ao lado de Flávio e feito elogios públicos ao senador. “O Trump publicou foto com Flávio Bolsonaro quando muita gente achava que ele não falaria mais nada sobre isso”, afirmou.

O editor avaliou que a soma desses movimentos — novo embaixador, falas de Rubio, aproximação com o bolsonarismo e endurecimento comercial — criou um ambiente de alerta dentro do governo brasileiro. “Todas essas movimentações deixam um ponto de interrogação”, disse.

Apesar da tensão, Fancelli ponderou que Trump tende a priorizar resultados concretos nas relações internacionais. “Se tiver um governo Lula capaz de oferecer algo que Trump possa vender como vitória, acredito que ele ficará satisfeito também”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.