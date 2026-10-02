Indefinição do cenário eleitoral deve deixar negociações do tarifaço em compasso de espera

O cenário indefinido da corrida presidencial deve ditar um ritmo praticamente parado às negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos sobre o tarifaço imposto aos produtos brasileiros.

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acreditam que são remotas as chances de as conversas sobre o tema avançarem antes do desfecho da corrida presidencial.

Nos bastidores, o time de Lula reconhece que isso acaba sendo positivo para o petista, já que ele seguirá explorando a questão da soberania nacional e atribuirá as medidas do governo Trump aos produtos brasileiros a articulações do clã bolsonarista.

Ainda assim, pontuam que o ritmo lento das negociações é reflexo de uma decisão da gestão norte-americana de operar em compasso de espera até que as urnas deem uma resposta sobre o futuro do Brasil.