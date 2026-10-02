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Política

Indefinição do cenário eleitoral deve deixar negociações do tarifaço em compasso de espera

Aliados de Lula veem poucas chances de conversas avançarem até o desfecho da corrida presidencial

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 12h30
Três homens de terno posam para foto, o do centro aperta a mão do da esquerda. Ao fundo, uma bandeira dos EUA, um banner azul com o logo G20 Milwaukee 2026 e uma bandeira do Brasil
Jamieson Greer (à esquerda) com os ministros Márcio Elias Rosa (centro) e Mauro Vieira (dir.) se encontraram nos EUA para falar de tarifas (20/09/2026) Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Márcio Elias Rosa, reuniram-se nesta quarta-feira, 30, com o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer (Jéssica Prado/MDIC/Divulgação)
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Indefinição do cenário eleitoral deve deixar negociações do tarifaço em compasso de espera Priorize VEJA no Google

O cenário indefinido da corrida presidencial deve ditar um ritmo praticamente parado às negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos sobre o tarifaço imposto aos produtos brasileiros.

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acreditam que são remotas as chances de as conversas sobre o tema avançarem antes do desfecho da corrida presidencial.

Nos bastidores, o time de Lula reconhece que isso acaba sendo positivo para o petista, já que ele seguirá explorando a questão da soberania nacional e atribuirá as medidas do governo Trump aos produtos brasileiros a articulações do clã bolsonarista.

Ainda assim, pontuam que o ritmo lento das negociações é reflexo de uma decisão da gestão norte-americana de operar em compasso de espera até que as urnas deem uma resposta sobre o futuro do Brasil.

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