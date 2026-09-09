Incomodado com pesquisas, Lula quer recálculo de rota para destacar entregas do mandato

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Lula está incomodado com a desaprovação do governo (50% na Quaest) e exige nova estratégia de comunicação para destacar entregas. Aliados querem antecipar a exposição das fragilidades de Flávio Bolsonaro, principal adversário, para frear sua ascensão nas pesquisas e dificultar sua campanha.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou bastante incomodado com os números mais recentes das pesquisas, especialmente com a desaprovação de seu governo – que bateu a casa dos 50% segundo a Quaest divulgada na segunda-feira.

Por isso, o petista quer que a campanha recalcule a estratégia para explorar melhor na comunicação as entregas que fez ao longo dos últimos quatro anos, o que contribuiria para uma possível melhora nos índices de aprovação.

Em paralelo, aliados acreditam que é necessário jogar luz sobre as fragilidades de Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência da República e principal adversário do mandatário nas urnas, e expor os escândalos que marcaram sua vida política – de rachadinha até a relação com Daniel Vorcaro, do Master.

Antes de Flávio encostar em Lula nos levantamentos, havia quem defendesse entre os aliados de Lula que a estratégia de expor o rival fosse deixada para o segundo turno.

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Diante da melhora da performance do filho de Jair Bolsonaro, a maioria defende antecipar essa “onda de exposed” e impor dificuldades à campanha do senador do PL já nas próximas semanas.