Inclinado à direita: veja quem serão os 81 senadores do Brasil a partir 2027

Ler Resumo





A eleição de 2026 resultou em uma significativa renovação no Senado Federal, com 54 das 81 vagas em disputa e 18 senadores não reeleitos. Confira a nova composição da Casa revisora do Congresso Nacional, detalhada por estado e região, e entenda as mudanças que moldarão o cenário político a partir de 2027.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As eleições de 2026 colocaram dois terços das vagas do Senado em disputa (54 das 81 cadeiras existentes), sendo duas por estado. Após os resultados do último domingo, 4, que marcaram um amplo domínio da direita nas urnas, uma nova composição parlamentar dará o tom na Casa revisora do Congresso Nacional a partir de 2027.

O PL do presidenciável Flávio Bolsonaro saiu como o grande vencedor, elegendo dezenove senadores, o que fará com que a sua bancada cresça para 28 parlamentares a partir do ano que vem — quase um terço do total.

O PSD do presidenciável Ronaldo Caiado foi quem mais encolheu na Casa e irá de catorze senadores para apenas nove.

Ao todo, dezoito senadores que tentaram se reeleger não tiveram sucesso e ficaram de fora.

Confira abaixo como ficará a nova composição, somando os eleitos este ano e aqueles que não estavam com o cargo em jogo.

Continua após a publicidade

SUL

Paraná

Filipe Barros (PL)

Deltan Dallagnol (Novo)

Luis Felipe Cunha (União) — substituindo Sergio Moro (PL), que foi eleito governador

Santa Catarina

Carlos Bolsonaro (PL)

Carol de Toni (PL)

Jorge Seif (PL)

Continua após a publicidade

Rio Grande do Sul

Ubiratan Sanderson (PL)

Marcel Van Hattem (Novo)

Hamilton Mourão (Republicanos)

SUDESTE

Espírito Santo

Continua após a publicidade

Renato Casagrande (PSB)

Evair de Melo (Republicanos)

Magno Malta (PL)

Minas Gerais

Domingos Sávio (PL)

Marília Campos (PT)

Alex Diniz (PL) — substituindo Cleitinho Azevedo (Republicanos), que foi eleito governador

Rio de Janeiro

Continua após a publicidade

Carlos Portinho (PL)

Carlos Jordy (PL)

Romário (sem partido)

São Paulo

Guilherme Derrite (PP)

André do Prado (PL)

Marcos Pontes (PL)

CENTRO-OESTE

Distrito Federal

Continua após a publicidade

Michelle Bolsonaro (PL)

Bia Kicis (PL)

Damares Alves (Republicanos)

Goiás

Gustavo Gayer (PL)

Gracinha Caiado (União)

Wilder Morais (PL)

Mato Grosso do Sul

Reinaldo Azambuja (PL)

Capitão Contar (PL)

Tereza Cristina (PP)

Mato Grosso

Mauro Mendes (União)

José Medeiros (PL)

Wellington Fagundes (PL)

NORDESTE

Alagoas

Arthur Lira (PP)

Marina JHC (PSDB)

Renan Filho (MDB)

Bahia

Rui Costa (PT)

Jaques Wagner (PT)

Otto Alencar (PSD)

Ceará

Cid Gomes (PSB)

Luiziane Lins (Rede)

Camilo Santana (PT)

Maranhão

André Fufuca (PP)

Lahesio Bonfim (Novo)

Lourdinha Pereira (PSB)

Paraíba

João Azevêdo (PSB)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB)

Efraim Filho (PL)

Pernambuco

Marília Arraes (PDT)

Humberto Costa (PT)

Teresa Leitão (PT)

Piauí

Marcelo Castro (MDB)

Julio Cesar, o ‘Julim do Lula’ (PSD)

Jussara Lima (PSD)

Rio Grande do Norte

Styvenson Valentim (Pode)

Samanda de Lula (PT)

Rogério Marinho (PL)

Sergipe

Rogério Carvalho (PT)

Alessandro Vieira (MDB)

Laércio Oliveira (PP)

NORTE

Acre

Márcio Bittar (PL)

Mara Rocha (Republicanos)

Alan Rick (Republicanos) — pode ser substituído por Gemil Júnior (PSD), caso Rick seja eleito governador no segundo turno

Amazonas

Eduardo Braga (MDB)

Plínio Valério (PSDB)

Omar Aziz (PSD) — pode ser substituído por Cheila Moreira (PT), caso Aziz seja eleito governador no segundo turno

Amapá

Rayssa Furlan (Pode)

Lucas Barreto (PSD)

Davi Alcolumbre (União)

Pará

Helder Barbalho (MDB)

Chicão (União)

Beto Faro (PT)

Rondônia

Fernando Máximo (PL)

Bruno Scheid (PL)

Jaime Bagattoli (PL)

Roraima

Nicoletti (PL)

Teresa Surita (MDB)

Dr. Hiran (PP)

Tocantins

Eduardo Gomes (PL)

Alexandre Guimarães (MDB)

Professora Dorinha Seabra (União) — pode ser substituída por Professora Lu (União), caso seja eleita governadora.