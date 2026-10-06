Inclinado à direita: veja quem serão os 81 senadores do Brasil a partir 2027
Votação do último domingo, 4, colocou em jogo a renovação de dois terços da Casa revisora do Congresso, e 18 parlamentares não conseguiram se reeleger
As eleições de 2026 colocaram dois terços das vagas do Senado em disputa (54 das 81 cadeiras existentes), sendo duas por estado. Após os resultados do último domingo, 4, que marcaram um amplo domínio da direita nas urnas, uma nova composição parlamentar dará o tom na Casa revisora do Congresso Nacional a partir de 2027.
O PL do presidenciável Flávio Bolsonaro saiu como o grande vencedor, elegendo dezenove senadores, o que fará com que a sua bancada cresça para 28 parlamentares a partir do ano que vem — quase um terço do total.
O PSD do presidenciável Ronaldo Caiado foi quem mais encolheu na Casa e irá de catorze senadores para apenas nove.
Ao todo, dezoito senadores que tentaram se reeleger não tiveram sucesso e ficaram de fora.
Confira abaixo como ficará a nova composição, somando os eleitos este ano e aqueles que não estavam com o cargo em jogo.
SUL
Paraná
- Filipe Barros (PL)
- Deltan Dallagnol (Novo)
- Luis Felipe Cunha (União) — substituindo Sergio Moro (PL), que foi eleito governador
Santa Catarina
- Carlos Bolsonaro (PL)
- Carol de Toni (PL)
- Jorge Seif (PL)
Rio Grande do Sul
- Ubiratan Sanderson (PL)
- Marcel Van Hattem (Novo)
- Hamilton Mourão (Republicanos)
SUDESTE
Espírito Santo
- Renato Casagrande (PSB)
- Evair de Melo (Republicanos)
- Magno Malta (PL)
Minas Gerais
- Domingos Sávio (PL)
- Marília Campos (PT)
- Alex Diniz (PL) — substituindo Cleitinho Azevedo (Republicanos), que foi eleito governador
Rio de Janeiro
- Carlos Portinho (PL)
- Carlos Jordy (PL)
- Romário (sem partido)
São Paulo
- Guilherme Derrite (PP)
- André do Prado (PL)
- Marcos Pontes (PL)
CENTRO-OESTE
Distrito Federal
- Michelle Bolsonaro (PL)
- Bia Kicis (PL)
- Damares Alves (Republicanos)
Goiás
- Gustavo Gayer (PL)
- Gracinha Caiado (União)
- Wilder Morais (PL)
Mato Grosso do Sul
- Reinaldo Azambuja (PL)
- Capitão Contar (PL)
- Tereza Cristina (PP)
Mato Grosso
- Mauro Mendes (União)
- José Medeiros (PL)
- Wellington Fagundes (PL)
NORDESTE
Alagoas
- Arthur Lira (PP)
- Marina JHC (PSDB)
- Renan Filho (MDB)
Bahia
- Rui Costa (PT)
- Jaques Wagner (PT)
- Otto Alencar (PSD)
Ceará
- Cid Gomes (PSB)
- Luiziane Lins (Rede)
- Camilo Santana (PT)
Maranhão
- André Fufuca (PP)
- Lahesio Bonfim (Novo)
- Lourdinha Pereira (PSB)
Paraíba
- João Azevêdo (PSB)
- Veneziano Vital do Rêgo (MDB)
- Efraim Filho (PL)
Pernambuco
- Marília Arraes (PDT)
- Humberto Costa (PT)
- Teresa Leitão (PT)
Piauí
- Marcelo Castro (MDB)
- Julio Cesar, o ‘Julim do Lula’ (PSD)
- Jussara Lima (PSD)
Rio Grande do Norte
- Styvenson Valentim (Pode)
- Samanda de Lula (PT)
- Rogério Marinho (PL)
Sergipe
- Rogério Carvalho (PT)
- Alessandro Vieira (MDB)
- Laércio Oliveira (PP)
NORTE
Acre
- Márcio Bittar (PL)
- Mara Rocha (Republicanos)
- Alan Rick (Republicanos) — pode ser substituído por Gemil Júnior (PSD), caso Rick seja eleito governador no segundo turno
Amazonas
- Eduardo Braga (MDB)
- Plínio Valério (PSDB)
- Omar Aziz (PSD) — pode ser substituído por Cheila Moreira (PT), caso Aziz seja eleito governador no segundo turno
Amapá
- Rayssa Furlan (Pode)
- Lucas Barreto (PSD)
- Davi Alcolumbre (União)
Pará
- Helder Barbalho (MDB)
- Chicão (União)
- Beto Faro (PT)
Rondônia
- Fernando Máximo (PL)
- Bruno Scheid (PL)
- Jaime Bagattoli (PL)
Roraima
- Nicoletti (PL)
- Teresa Surita (MDB)
- Dr. Hiran (PP)
Tocantins
- Eduardo Gomes (PL)
- Alexandre Guimarães (MDB)
- Professora Dorinha Seabra (União) — pode ser substituída por Professora Lu (União), caso seja eleita governadora.