Consultor de marketing digital da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB), Marcelo Vitorino disse que só nessa eleição recebeu mais de 20 propostas de empresas que oferecem impulsionamento ilegal de mensagens pelo WhatsApp. Ele afirmou que a prática, que existiria desde 2014, influenciou o resultado do primeiro turno e tanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quanto o Congresso foram alertados, mas não agiram.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ele explicou que os candidatos que usam esse tipo de ferramenta levam vantagem sobre os demais. “Na campanha do Alckmin, somando todas as nossas bases, tinha 580 mil nomes. Estas empresas oferecem bases enormes, milhões. Então, eu desminto um boato para 500 mil contatos, enquanto o adversário está falando para 10 milhões. É manipulação da democracia.”

Vitorino relata que foi ao TSE em dezembro de 2017 e explicou como a corte poderia evitar a guerra de fake news. “Acho que ignoraram a dimensão do problema”, afirmou. No Congresso, ele alertou sobre empresas que ofereciam a base de terceiros. “Em toda campanha várias empresas oferecem. Não é de agora. Até achei estranho terem dado tanta relevância porque não é uma coisa nova. Acredito que tenha começado em 2014. Já vi gente cobrar de R$0,12 a R$0,18 por disparo.”

Nesta sexta-feira (19), o ministro Jorge Mussi, do Tribunal Superior Eleitoral, deu início à Ação de Investigação Judicial Eleitoral pedida pelo PT contra o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A ação foi levada ao TSE após o jornal Folha de S. Paulo publicar que empresários bolsonaristas pagaram para disseminar notícias falsas contra o PT e o presidenciável Fernando Haddad por meio do WhatsApp.

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, também pediu que a Polícia Federal abra uma investigação para apurar se empresas têm disseminado, “de forma estruturada”, mensagens referentes a Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. A solicitação de Dodge foi enviada ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.

(com Estadão Conteúdo)