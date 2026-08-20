Impugnação de Arruda faz time de Celina acreditar em vitória no primeiro turno

Auxiliares da governadora do Distrito Federal, Celina Leão, candidata à reeleição, passaram a acreditar que há mais chances de uma vitória dela em primeiro turno após o MPF do DF recomendar a impugnação do registro de candidatura de José Roberto Arruda

A Justiça Eleitoral ainda analisará o pedido, que é sustentado pela inelegibilidade do ex-governador até 2030.

Ainda que Arruda não seja apontado como um rival, a decisão é considerada positiva por aliados de governadora do DF, já que a leitura é que a maioria dos eleitores dele migraria para ela e não para postulantes do campo progressista.

Em nota, Arruda afirma que a candidatura está de acordo com a lei. “Não tenho nenhuma dúvida que a minha candidatura receberá o registro de acordo com a lei e vamos disputar a eleição e fazer com que a população possa escolher quem vai governar Brasília nos próximos quatro anos”.