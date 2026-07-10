🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

‘Imparáveis’: o que é o movimento lançado por Michelle Bolsonaro após sair do PL Mulher

Ex-primeira-dama usa imagem da Mulher-Maravilha e fala em combate a "metralhadora de mentiras" em meio a a embates com Flávio Bolsonaro e seus outros enteados

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 14h12
Michelle Bolsonaro
Michelle Bolsonaro (PL Mulher/Divulgação)
Continua após publicidade
‘Imparáveis’: o que é o movimento lançado por Michelle Bolsonaro após sair do PL Mulher Priorizar nos meus resultados Google

Após deixar a presidência do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) lançou um novo movimento político nesta semana, o “Imparáveis“. O anúncio da criação do grupo ligado a ela foi feito no perfil do próprio PL Mulher, contando com uma declaração de que “Michelle não vai parar” em meio a uma disputa de poder com o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

“Em razão do encerramento dos trabalhos e consequente desestruturação do Gabinete da Presidência Nacional do PL Mulher, a partir da próxima semana, este perfil [do Instagram] passará a ser administrado por outra equipe, com metodologia e agenda próprias, segundo as novas designações e orientações da direção nacional do Partido Liberal.  As sementes lançadas por Michelle Bolsonaro à frente do PL Mulher despertaram várias mulheres (e homens, também) para a atuação política, e o movimento dessa engrenagem não pode mais ser parado. Milhares de mulheres e homens de bem são, agora, imparáveis! Michelle não vai parar. Vocês não vão parar. O Brasil não vai parar! “Porque, quando pessoas de bem se unem, elas se tornam imparáveis!”, diz o anúncio.

Com a saída da equipe de Michelle da gestão do PL Mulher, um novo perfil de Instagram também foi criado para o Imparáveis, com o objetivo de divulgar “as novidades e movimentações desse movimento capitaneado por Michelle Bolsonaro”. A nova página já conta com algumas publicações: tomadas de filmes da super-heroína da DC Comics Mulher-Maravilha, nas quais são citadas uma “metralhadora de mentiras” que vai ser enfrentada.

Siga

Em resposta para VEJA, a equipe de comunicação de Michelle, que é também responsável pela administração do novo perfil, explicou que o grupo já seria lançado em 2027, mas que foi antecipado para agora por causa dos últimos acontecimentos.

Continua após a publicidade

A nova plataforma se guiará pelos princípios políticos da ex-primeira-dama, colocando-a como líder e tentando reunir mulheres conservadoras e de direita para caminharem juntas.

Apesar da criação, a equipe afirma que o movimento não tem nenhuma relação com a possibilidade de criação de um novo partido político. “Será um misto de fandom com cluster mobilizador político (…) Não pretende substituir nada do PL Mulher, apenas cria uma nova frente livre. Não foca apenas em Michelle, mas na causa das Mulheres tendo-a como uma liderança. Pretende ser um incentivador e impulsionador para pessoas de bem ingressarem e obterem a visão política diferenciada que Michelle sempre propôs”, explica.

Continua após a publicidade

A adesão ao novo grupo não demanda vinculação partidária ao PL ou a qualquer outra legenda. Até o momento, não há nenhuma atividade prevista do novo grupo para este ano. Mas, após as eleições, o Imparáveis prevê reuniões entre lideranças femininas para alinhamento político por todo o Brasil.

Publicidade
TAGS:
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
PL - Partido Liberal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).