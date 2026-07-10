‘Imparáveis’: o que é o movimento lançado por Michelle Bolsonaro após sair do PL Mulher

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Michelle Bolsonaro lança o movimento político “Imparáveis” após deixar a presidência do PL Mulher. O grupo visa reunir mulheres conservadoras e de direita sob sua liderança, atuando como um “fandom e cluster mobilizador”. Antecipado para agora, não pretende ser um partido, mas uma nova frente para as causas femininas.

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Após deixar a presidência do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) lançou um novo movimento político nesta semana, o “Imparáveis“. O anúncio da criação do grupo ligado a ela foi feito no perfil do próprio PL Mulher, contando com uma declaração de que “Michelle não vai parar” em meio a uma disputa de poder com o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

“Em razão do encerramento dos trabalhos e consequente desestruturação do Gabinete da Presidência Nacional do PL Mulher, a partir da próxima semana, este perfil [do Instagram] passará a ser administrado por outra equipe, com metodologia e agenda próprias, segundo as novas designações e orientações da direção nacional do Partido Liberal. As sementes lançadas por Michelle Bolsonaro à frente do PL Mulher despertaram várias mulheres (e homens, também) para a atuação política, e o movimento dessa engrenagem não pode mais ser parado. Milhares de mulheres e homens de bem são, agora, imparáveis! Michelle não vai parar. Vocês não vão parar. O Brasil não vai parar! “Porque, quando pessoas de bem se unem, elas se tornam imparáveis!”, diz o anúncio.

Com a saída da equipe de Michelle da gestão do PL Mulher, um novo perfil de Instagram também foi criado para o Imparáveis, com o objetivo de divulgar “as novidades e movimentações desse movimento capitaneado por Michelle Bolsonaro”. A nova página já conta com algumas publicações: tomadas de filmes da super-heroína da DC Comics Mulher-Maravilha, nas quais são citadas uma “metralhadora de mentiras” que vai ser enfrentada.

Em resposta para VEJA, a equipe de comunicação de Michelle, que é também responsável pela administração do novo perfil, explicou que o grupo já seria lançado em 2027, mas que foi antecipado para agora por causa dos últimos acontecimentos.

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A nova plataforma se guiará pelos princípios políticos da ex-primeira-dama, colocando-a como líder e tentando reunir mulheres conservadoras e de direita para caminharem juntas.

Apesar da criação, a equipe afirma que o movimento não tem nenhuma relação com a possibilidade de criação de um novo partido político. “Será um misto de fandom com cluster mobilizador político (…) Não pretende substituir nada do PL Mulher, apenas cria uma nova frente livre. Não foca apenas em Michelle, mas na causa das Mulheres tendo-a como uma liderança. Pretende ser um incentivador e impulsionador para pessoas de bem ingressarem e obterem a visão política diferenciada que Michelle sempre propôs”, explica.

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A adesão ao novo grupo não demanda vinculação partidária ao PL ou a qualquer outra legenda. Até o momento, não há nenhuma atividade prevista do novo grupo para este ano. Mas, após as eleições, o Imparáveis prevê reuniões entre lideranças femininas para alinhamento político por todo o Brasil.