Ibope: sem Lula, Alckmin e Bolsonaro empatam em SP

O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) estão empatados tecnicamente em São Paulo, indica pesquisa Ibope divulgada na noite desta segunda-feira pela TV Bandeirantes. Entre os paulistas, nos cenários sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Alckmin e Bolsonaro estão na frente, na casa dos 15% das intenções de voto.

O Ibope considerou o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como o candidato natural do PT na ausência de Lula, condenado em segunda instância e, em tese, inelegível pela Lei da Ficha Limpa. Na simulação com Haddad e o presidente Michel Temer como candidato do MDB, Bolsonaro em 16% e Alckmin 15%.

Se Temer sai e dá lugar ao ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, ambos apareceriam com 15% das intenções de voto. Na possibilidade de o ex-presidente Lula conseguir disputar as eleições, ele fica na frente do tucano, que governou o estado de São Paulo nos últimos 7 anos, entre 2011 e 2018. Citado em duas simulações, Lula aparece entre 20 e 22% das intenções de voto para a Presidência em São Paulo.

A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 23 de abril, com 1008 pessoas em 59 municípios. A margem de erro estimada é de 3 pontos porcentuais para mais ou menos e o nível de confiança utilizado é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00314/2018.

(Com Estadão Conteúdo)