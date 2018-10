Novos números para a disputa pelo governo do Distrito Federal foram divulgados nesta terça-feira, 23, pelo Ibope. O instituto de pesquisas aponta que, a cinco dias da votação, o candidato do MDB, Ibaneis Rocha, continua isolado na liderança, com 75% dos votos válidos, enquanto o atual governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), tem 25%. Os números são os mesmos do levantamento anterior, publicado no dia 17 de outubro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Os votos válidos são calculados excluindo-se eleitores que declaram votar nulo, em branco e os indecisos. Para vencer a eleição, um candidato deve obter 50% dos votos válidos mais um.

Em votos totais, Ibaneis aparece com 66% e Rollemberg, com 22%. Os que responderam que pretendem votar em branco ou nulo são 9%, enquanto os indecisos somam 3%.

O instituto de pesquisas também mediu o índice de rejeição aos candidatos ao governo do Distrito Federal, perguntando aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Ibaneis Rocha é rejeitado por 16% dos eleitores, número que é de 59% para Rodrigo Rollemberg.

Encomendada pela TV Globo, a pesquisa Ibope foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo sob o protocolo DF-03727/2018. O instituto ouviu 1.204 eleitores. O nível de confiança do levantamento é de 95%, ou seja, há uma probabilidade de 95% de os números retratarem a realidade, considerada a margem de erro.