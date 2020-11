Ibope em SP: Bruno Covas tem 47% e Guilherme Boulos, 35%

O Ibope divulgou na noite desta quarta-feira, 18, a primeira pesquisa eleitoral para o segundo turno da disputa pela prefeitura de São Paulo.

O prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), larga na frente do líder do movimento sem-teto, Guilherme Boulos (PSOL): o tucano tem 47% das intenções de voto contra 35% do psolista, com 14% de eleitores que votariam em branco ou anulariam seus votos e 4% de indecisos ou que não responderam.

Entre os votos válidos, Bruno Covas aparece com 58% das intenções de voto e Boulos, com 42%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, Covas tem 38% das intenções de voto, Boulos 26%, brancos e nulos somam 17%, mesmo porcentual dos que não sabem ou preferiram não opinar. Os que responderam “outros” são 2%.

O Ibope ouviu 1.001 eleitores da capital paulista entre os dias 16 e 18 de novembro. Encomendada pelo jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo, a pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o número SP-05645/2020.