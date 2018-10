O Ibope divulgou na noite desta quarta-feira, 17, a primeira pesquisa de intenção de voto do segundo turno da eleição para o governo de Minas Gerais. Romeu Zema (Novo) lidera com 66% dos votos válidos, enquanto Antônio Anastasia (PSDB) tem 34% da preferência do eleitor.

Nos votos totais, Zema aparece com 57%, e Anastasia, com 29%. Brancos e nulos somam 8%, enquanto 6% não souberam ou não responderam.

O levantamento, que ouviu 1 512 eleitores em 94 municípios, foi feito entre segunda-feira, 15, e quarta-feira, 17. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Rejeição

A pesquisa também apontou o potencial de voto e a rejeição dos candidatos. Romeu Zema seria votado “com certeza” por 40% dos eleitores, enquanto 20% poderia votar no candidato do Novo. 13% não votariam nele de jeito nenhum, 25% não o conheciam o suficiente para opinar, e 2% não sabem ou não responderam.

Anastasia é preferido por 19% do eleitorado, e 20% poderia votar no tucano. Não votariam “de jeito nenhum” no ex-governador 41% dos eleitores, 18% não o conhecem o suficiente para opinar, e 3% não sabem ou não responderam.