Ibope: Doria e Skaf empatados na disputa pelo governo de SP

O ex-prefeito João Doria (PSDB) e Paulo Skaf (MDB), presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), lideram a disputa pelo governo de São Paulo, indica pesquisa Ibope, divulgada na noite de terça-feira pela TV Bandeirantes. Doria, que renunciou à Prefeitura de São Paulo para ser o candidato tucano, lidera com 24%. No limite da margem de erro, Skaf vem em empate técnico, com 19%

Os dois estão muito à frente dos demais candidatos. No bloco de baixo, o ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) e o atual governador, Márcio França (PSB), tem 4% e 3% respectivamente. A pesquisa foi feita entre os dias 20 e 23 de abril, com 1008 pessoas em 59 municípios. A margem de erro estimada é de 3 pontos porcentuais para mais ou menos e o nível de confiança utilizado é de 95%. O número de registro no TSE é BR-00314/2018.

Cenário – Governo de São Paulo

João Doria (PSDB) – 24%

Paulo Skaf (MDB) – 19%

Luiz Marinho (PT) – 4%

Márcio França (PSB) – 3%

Rogério Chequer (Novo) – 2%

Lisete Arelaro (PSOL) – 1%

Alexandre Zeitune (Rede) – não alcançou 1%

Brancos e nulos – 17%

Não sabem/não responderam – 11%

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Doria e Skaf estariam empatados, com 32% para cada um. Se o adversário fosse Luiz Marinho ou Márcio França, o tucano alcançaria uma vitória tranquila na segunda etapa.

Cenários

João Doria (PSDB) – 32% / Paulo Skaf (MDB) – 32% / Brancos e nulos – 30% / Não sabem – 6%

João Doria (PSDB) – 41% / Luiz Marinho (PT) – 21% / Brancos e nulos – 31% / Não sabem – 7%

João Doria (PSDB) – 39% / Márcio França (PSB) – 20% / Brancos e nulos – 33% / Não sabem – 8%

(Com Estadão Conteúdo)