O candidato Jair Bolsonaro (PSL) lidera a corrida para a Presidência da República com 59% dos votos válidos, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (15). Fernando Haddad (PT) tem 41%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais. Os votos válidos excluem brancos e nulos.

É a primeira pesquisa do instituto após o primeiro turno das eleições. Ela foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Em relação aos votos totais, o deputado aparece com 52%, e o ex-ministro da Educação possui 37%. Nulos e brancos somam 9%; outros 2% não souberam responder ou não responderam.

O capitão reformado do Exército ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições, no último dia 7 de outubro, com 46,03% dos votos válidos. Haddad, o segundo colocado, teve 29,28%. O segundo turno acontece no próximo dia 28 de outubro.

Na quarta-feira (10), o Datafolha havia divulgado sua primeira pesquisa pós-primeiro turno. O candidato do PSL tinha 58% dos votos válidos, contra 42% do petista. Em termos totais, Bolsonaro tinha 49%, Haddad 36%, nulos e brancos 8%, e 6% não souberam responder.

O Ibope ouviu 2.506 pessoas, entre 13 e 14 de outubro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-01112/2018. O nível de confiança é de 95%.