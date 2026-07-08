Ibaneis Rocha desiste de se candidatar ao Senado pelo DF
À TV Globo, ele afirmou que não pretende se candidatar a outro cargo público nas eleições deste ano e disse que pretende se dedicar à vida pessoal
Ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF) desistiu da sua candidatura ao Senado, nas eleições deste ano.
À TV Globo, ele afirmou que não pretende se candidatar a outro cargo público nas eleições deste ano e disse que pretende se dedicar à vida pessoal.
“Estou completando 55 anos e quero cuidar da minha vida. Fiz a minha parte pela cidade que eu amo e que me deu tudo. Agora é hora de cuidar um pouco da minha vida. Vivi pandemia, cuidei de pessoas e agora preciso cuidar de mim”, afirmou à emissora.
Desde o início do ano, Ibaneis vê seu nome associado aos negócios do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Então governador do Distrito Federal, ele passou a constar no centro do escândalo que envolve o uso de prestígio político por parte do banqueiro Daniel Vorcaro para consumar uma operação com prejuízos bilionários aos cofres do BRB.
Ele sempre negou relações com o caso Master, mas foi citado em depoimento pelo próprio Vorcaro como interlocutor no negócio. O dono do Master revelou conversas com Ibaneis na casa ele e na casa do próprio governador.