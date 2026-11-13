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Política

Ibama anuncia ‘extinção de punibilidade’ de grileiros e desmatadores da Amazônia

Multas de 138 pessoas físicas e jurídicas autuadas por crimes ambientais foram anuladas

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 10h33
ibama
Fiscais verificam caminhão carregado de toras na Amazônia, em 2014 -  (Ibama/AFP)
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Ibama anuncia ‘extinção de punibilidade’ de grileiros e desmatadores da Amazônia Priorize VEJA no Google

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anunciou a “extinção da punibilidade”  de 138 pessoas físicas e empresas acusadas de cometer crimes como grilagem de terras e extração ilegal de madeira.

Grande parte dos beneficiados são do Pará e Amazonas, estados que historicamente lideram o desmatamento no país. Há também empresas e pessoas físicas de São Paulo e Minas Gerais contempladas com a medida. A lista inclui infratores que já tiveram problemas com a polícia no passado.

Preso em 2015 durante a Operação Castanheira da Polícia Federal por integrar uma quadrilha de grileiros e desmatadores que destruiu 15 mil hectares na Amazônia, Edivaldo Dalla Riva, o “Paraguaio”, por exemplo, foi beneficiado com a extinção de uma multa de 3,48 milhões de reais. VEJA tentou falar com Edivaldo, mas não houve retorno.

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A Associação dos Produtores da Comunidade Renascer de Anapu, do Pará, teve uma multa perdoada no valor de 6,67 milhões de reais. A entidade consta como “inapta” na Receita Federal desde 2018 por omissão de declarações.

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Os dois casos prescreveram.

Anapu possui um histórico de conflitos fundiários, grilagem e desmatamento para extração ilegal de madeira. Foi lá que a ativista ambiental e missionária Dorothy Stang foi assassinada em fevereiro de 2005.

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Além da prescrição das multas — parte das infrações foi cometida há mais de uma década –, o Ibama decretou a extinção da punibilidade em função de baixas nos registros de empresas e mesmo pela morte dos acusados de danos ambientais.

Nos editais constam nove extinções de punibilidade em função do “óbito do autuado”.

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Os contemplados com a extinção foram notificados por edital “por estarem em lugar incerto ou não sabido ou porque foram infrutíferas as tentativas de comunicação pessoal ou entrega postal”, segundo o Ibama.

Os valores das multas extintas variam entre 1 mil e 500 mil reais.

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Procurado, o Ibama não se manifestou.

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