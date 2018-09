O candidato à Presidência pelo PDT Ciro Gomes deverá ter alta na tarde desta quarta-feira após passar por um procedimento na próstata no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Ele se sentiu mal na tarde de terça (25), quando passou por exames e submeteu-se a uma cauterização de áreas hemorrágicas no órgão, realizada pelo urologista Miguel Srougi, que acompanha Ciro junto com a equipe do médico Roberto Kalil Filho.

Segundo o hospital, onde o candidato está internado, ele foi diagnosticado com quadro de sangramento urinário espontâneo, relacionado com crescimento benigno da próstata.

“O paciente encontra-se bem e deverá receber alta hospitalar ainda hoje, caso mantida sua boa situação clínica. No futuro, talvez torne-se necessária novas avaliações para se evitar repetição de episódios semelhantes”, diz nota do Sírio-Libanês.

Antes de dar entrada no Sírio-Libanês, o pedetista cumpriu agenda de campanha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça. Nos últimos quatro dias, o candidato teve compromissos de campanha no Distrito Federal e em nove estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e Pernambuco.

Ciro Gomes é o terceiro colocado nas pesquisas eleitorais. Segundo o mais recente levantamento do Ibope, divulgado nesta segunda-feira, 24, o pedetista aparece com 11% das intenções de voto, mesmo número que nas duas pesquisas anteriores.

O candidato tem feito campanha se apresentando como alternativa a Fernando Haddad (PT) no campo da centro-esquerda para um segundo turno contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenção de voto, seguido pelo petista.