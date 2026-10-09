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Política

Horário eleitoral recomeça com Flávio falando em mudança, e Lula, em virada

Programas voltarão a ser exibidos a partir desta sexta-feira, 9

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 11h38
Flávio Bolsonaro e Lula
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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O horário eleitoral volta a ser exibido nesta sexta-feira, 9, com os candidatos que avançaram para o segundo turno. Se antes do primeiro turno, a divisão de tempo era feita com base na representação do partido no Congresso, agora os minutos são divididos igualmente.

Tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) terão cinco minutos durante o programa principal, transmitido em dois blocos diários, além de 12 minutos e 30 segundos em inserções de 30 segundos nos intervalos da programação ao longo do dia. Nos cinco estados e no Distrito Federal, onde haverá segundo turno para a disputa ao governo, a propaganda eleitoral será exibida logo após a dos candidatos à Presidência.

O horário eleitoral gratuito vai até dia 23 de outubro, dois dias antes do segundo turno.

Estratégias de Lula e Flávio

Neste primeiro programa do segundo turno, Lula diz que o segundo turno é “outra eleição” e que o eleitor não pode errar. “Cuidado para não errar. Uma avaliação errada custa muito caro. Você já me conhece e sabe do que eu sou capaz de fazer”, declara.

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Flávio Bolsonaro foca o discurso em torno de “mudança” e exibe os aliados Tarcísio de Freitas, reeleito governador em São Paulo; Ronaldo Caiado e Romeu Zema, seus adversários no primeiro turno. “No primeiro turno, o Brasil já decidiu, votou na mudança”, afirma.

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