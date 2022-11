Homenagem a Alexandre de Moraes causa polêmica na Alerj

Deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) discutem nesta terça-feira, 8, um projeto de resolução para conceder a medalha Tiradentes ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral , Alexandre de Moraes. A honraria mais importante da Casa é entregue a pessoas que prestaram serviços relevantes ao estado.

“No comando do TSE nas últimas eleições, o Ministro Alexandre de Moraes emplacou uma série de medidas, sendo responsável pela manutenção da ordem democrática, respeito às urnas e às instituições democráticas”, diz a justificativa do projeto.

A homenagem precisa da maioria simples dos votos para ser aprovada. A sessão está agendada para as 15h desta terça. A iniciativa foi proposta pelo presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), e outros 12 deputados. Os parlamentares citam a trajetória do ministro como membro do Conselho Nacional de Justiça, como secretário de Transportes e de Segurança Pública de São Paulo, até 2015, e ministro da Justiça em 2016, além de seu trabalho como professor e a publicação de livros na área jurídica.

A proposta de homenagear Moraes, no entanto, não agradou parlamentares bolsonaristas. O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), criticou a iniciativa de Ceciliano. “Quero saber qual é a justificativa para ele receber essa medalha, se são as instaurações de inquéritos ilegais, as prisões ilegais, a prisão de um deputado federal, se é a censura prévia que ele tem cometido. Isso é uma afronta”, disse em um vídeo publicado nas redes sociais.