A Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Federal confirmaram que uma pessoa foi presa sob suspeita de atacar o candidato Jair Bolsonaro (PSL) com uma faca durante uma caminhada em Juiz de Fora (MG).

O suspeito foi identificado como Adelio Bispo de Oliveira, de 40 anos, e foi detido por policiais que acompanhavam o evento de campanha. Bolsonaro foi levado para um hospital da cidade, onde constatou-se que ele foi atingido no fígado.

Segundo a PF, o agressor foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia do órgão no município. Também foi instaurado inquérito policial para apurar as circunstâncias do fato. O candidato contava com escolta de policiais federais durante o ato.

Segundo os filhos de Bolsonaro, o ferimento foi superficial e ele passa bem. “Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!”, escreveu Flávio, que é candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro.

Vídeos registram o momento da agressão. As imagens estão sendo compartilhadas nas redes sociais e no WhatsApp e mostram o saque de uma faca e a estocada no candidato.

Neste, também compartilhado pelo “Direita Juiz de Fora”, grupo de apoio ao candidato na cidade mineira, o momento em que o candidato é carregado pela multidão.

Aqui, em um outro ângulo, é possível ver de frente o momento em que a faca é estocada no candidato, em um movimento rápido.