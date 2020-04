‘Hoje é dia de reflexão’, diz Sérgio Cabral em carta à família

Preso em Bangu 8, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral enviou nesta sexta-feira, 10, um bilhete desejando boa Páscoa para a família. Na mensagem, escrita à mão, Cabral afirma, entre outras coisas, que “hoje é dia de reflexão”. O filho dele, Marco Antônio Cabral, ex-deputado federal, publicou a carta em uma rede social. Cabral está preso desde novembro de 2016 após ser alvo da Operação Lava-Jato.

O texto diz o seguinte: “Amada família, Feliz Páscoa! Sexta-feira Santa. Jesus foi humilhado, escorraçado, debochado, maltratado pelo poder romano e os hebreus. Sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós. Hoje é dia de reflexão. Do mensageiro de Deus. Veio a nos ensinar a amar uns aos outros. E eu amo vocês!” O bilhete foi entregue aos parentes de Cabral pela advogada dele, Patrícia Proetti.

A Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8) faz parte do Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. No mesmo local, estão outros presos da Lava-Jato. Por causa da pandemia de coronavírus, as visitas estão suspensas. Segundo a Secretaria estadual de Administração Penitenciária (Seap), não há casos da doença confirmados entre os detentos. Mas o diretor da cadeia Crispim Ventino, em Benfica, está internado em estado grave.

Cabral já foi condenado a mais de 280 anos de prisão pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, por chefiar organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e outros crimes. Ele governou o Rio entre 2007 e 2014.