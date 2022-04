Henrique Meirelles se filia ao União Brasil pelo estado de São Paulo

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles se filiou ao União Brasil neste sábado, 2, último dia permitido para filiação a tempo de concorrer nas eleições deste ano. O político não revelou ainda qual cargo deverá disputar, mas ele manteve seu domicílio eleitoral no estado de São Paulo. Meirelles estava filiado ao PSD e chegou a cogitar candidatura ao Senado pelo estado de Goiás, mas desistiu.

Para concorrer nas eleições, Meirelles também renunciou no dia 1º de abril ao cargo de secretário da Fazenda e Planejado do estado de São Paulo. Ele ocupava o posto desde o início do governo de João Dória (PSDB), que também renunciou ao cargo.

Em 2018, Meirelles foi candidato à presidência pelo MDB e terminou as eleições em sétimo lugar, com 1,20% dos votos. Entre 2016 e 2018, ele foi ministro da Fazenda do ex-presidente Michel Temer. Entre 2003 e 2011, foi presidente do Banco Central, durante o governo do ex-presidente Lula (PT).