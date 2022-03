Henrique Meirelles deve deixar cargo em SP para concorrer ao Senado

Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles deve concorrer ao Senado por Goiás em outubro. Para isso, precisa deixar o cargo de secretário da Fazenda do governo de João Doria (SP) no fim deste mês. O plano é ocupar a vaga na chapa pela reeleição do governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

Meirelles filiou-se ao PSD, presidido por Gilberto Kassab, em fevereiro de 2021, já com o plano de tentar o Senado. Em 2002, filiado ao PSDB, foi eleito deputado federal por Goiás, mas deixou a cadeira para assumir a presidência do Banco Central durante os oito anos de governo Lula (2003-2010).

Em 2018, Meirelles concorreu à Presidência da República pelo MDB, mas obteve apenas 1,2% dos votos. À época, havia acabado de deixar o cargo de ministro da Fazenda de Michel Temer (2016-2018).

O cargo de presidente do Banco Central passou a ter status de ministro com Henrique Meirelles em 2004. Na época, Meirelles ocupava a cadeira e foi alvo de suspeitas de sonegação fiscal. Com a mudança, ele ganhou direito a foro privilegiado e eventuais ações judiciais deveriam ser apresentadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) – e não mais à Justiça de primeira instância.

A movimentação foi apontada como uma solução negociada pelo então ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para evitar com que o então presidente do BC fosse incomodado pela Justiça. Antecessores de Meirelles já haviam reclamado da vulnerabilidade do cargo, já que qualquer juiz do país poderia emitir ordem de prisão. Na ocasião, o governo entendeu que o Banco Central tinha importância estratégica em razão da complexidade de suas atribuições e, portanto, precisava ser blindado de ataques aleatórios.