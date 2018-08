O candidato do MDB ao governo do Pará, Helder Barbalho, lidera a corrida eleitoral no estado com 43% das intenções de voto, segundo levantamento do Ibope divulgado nesta segunda-feira, 20, o primeiro realizado pelo instituto após o início oficial das campanhas, na semana passada.

Barbalho abriu uma grande diferença aos demais candidatos. Paulo Rocha, do PT, aparece com 13%, seguido de Márcio Miranda, do DEM, com 11%. Eles estão tecnicamente empatados em segundo, já que a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela TV Liberal.

Os candidatos Cléber Rabelo (PSTU) e Fernando Carneiro (PSOL) ficaram com 3%, cada um. Brancos e nulo registraram 17%. Já eleitores que disseram não saber ou não responderam chegaram a 10%.

Pesquisa Ibope, de 20 de agosto:

Helder Barbalho (MDB): 43%

Paulo Rocha (PT): 13%

Márcio Miranda (DEM): 11%

Cléber Rabelo (PSTU): 3%

Fernando Carneiro (PSOL): 3%

Brancos/nulos: 17%

Não sabe/ Não respondeu: 10%

Registro no TRE: PA-08797/2018. Registro no TSE: BR‐05823/2018. O levantamento ouviu 812 eleitores no estado, entre 15 e 19 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança, de 95%.