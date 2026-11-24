Helder Barbalho propõe que governo endureça controle sobre emendas
Antes mesmo de tomar posse no Congresso, senador eleito idealiza mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, apresentada por seu pai, Jader Barbalho
O ex-governador do Pará e senador eleito Helder Barbalho (MDB) está trabalhando em sua nova função como legislador antes mesmo de tomar posse no Congresso Nacional. O cacique emedebista idealizou uma regra que obrigaria o governo Lula a verificar se cada uma das emendas individuais e coletivas ao Orçamento indicadas pelos parlamentares é compatível com o planejamento público do ministério envolvido antes de executá-las.
Ou seja, o Poder Executivo passaria a ter mais força, mas, também, a responsabilidade de analisar se os gastos direcionados pelos deputados e senadores guardam alguma coerência com suas próprias políticas públicas antes de pagar bilhões de reais nesses projetos e obras. A partir dessa proposta, o senador Jader Barbalho, pai de Helder, apresentou uma emenda de texto para inscrever a regra no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027.
O valor desses repasses pode chegar a 57,5 bilhões de reais no ano que vem. Trata-se da soma dos 44,8 bilhões de reais reservados pelo Poder Executivo no projeto enviado ao Congresso com o limite de 12,7 bilhões de reais para as emendas das comissões temáticas das duas Casas.
De acordo com o texto proposto pelos Barbalho, o governo deverá fazer uma “demonstração objetiva e detalhada da aderência das emendas orçamentárias ao planejamento público do órgão” para poder executá-las, “considerando-se, dentre outros aspectos, as prioridades do Poder Executivo Federal na alocação dos recursos da programação nas esferas nacional, estadual ou municipal”.
Cada órgão setorial do governo responsável por programas financiados com emendas deverá publicar suas prioridades, por ação orçamentária e por esfera nacional, estadual ou municipal, em plataformas oficiais de transparência orçamentária, antes do início do prazo de indicações de emendas parlamentares, ainda segundo a regra proposta pelos Barbalho. A obrigação de apresentar essa lista de prioridades se estenderia a todos os investimentos do Executivo que não sejam gastos obrigatórios.
Para Helder Barbalho, o alto volume de emendas dá autonomia individual aos parlamentares, reduz a força do Executivo e gera “desequilíbrio institucional” ao transferir tarefas de execução para o Legislativo. “Isso reduziu muito a força presidencial e isso, talvez, seja a razão inclusive dessa crise relativa institucional que nós vivemos, em que há um disparate no equilíbrio entre Poder Executivo e Poder Legislativo, muitas das vezes tirando do Poder Executivo a função e a essência do executar, e atribuindo ao Legislativo mais do que apenas legislar”, declarou.