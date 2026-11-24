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O senador eleito Helder Barbalho propôs regra que obriga o governo a checar se as emendas parlamentares estão alinhadas aos planos dos ministérios antes de liberá-las. A medida visa conter o desequilíbrio entre os Poderes e reordenar a partilha de até 57,5 bilhões de reais no Orçamento.

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O ex-governador do Pará e senador eleito Helder Barbalho (MDB) está trabalhando em sua nova função como legislador antes mesmo de tomar posse no Congresso Nacional. O cacique emedebista idealizou uma regra que obrigaria o governo Lula a verificar se cada uma das emendas individuais e coletivas ao Orçamento indicadas pelos parlamentares é compatível com o planejamento público do ministério envolvido antes de executá-las.

Ou seja, o Poder Executivo passaria a ter mais força, mas, também, a responsabilidade de analisar se os gastos direcionados pelos deputados e senadores guardam alguma coerência com suas próprias políticas públicas antes de pagar bilhões de reais nesses projetos e obras. A partir dessa proposta, o senador Jader Barbalho, pai de Helder, apresentou uma emenda de texto para inscrever a regra no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027.

O valor desses repasses pode chegar a 57,5 bilhões de reais no ano que vem. Trata-se da soma dos 44,8 bilhões de reais reservados pelo Poder Executivo no projeto enviado ao Congresso com o limite de 12,7 bilhões de reais para as emendas das comissões temáticas das duas Casas.

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De acordo com o texto proposto pelos Barbalho, o governo deverá fazer uma “demonstração objetiva e detalhada da aderência das emendas orçamentárias ao planejamento público do órgão” para poder executá-las, “considerando-se, dentre outros aspectos, as prioridades do Poder Executivo Federal na alocação dos recursos da programação nas esferas nacional, estadual ou municipal”.

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Cada órgão setorial do governo responsável por programas financiados com emendas deverá publicar suas prioridades, por ação orçamentária e por esfera nacional, estadual ou municipal, em plataformas oficiais de transparência orçamentária, antes do início do prazo de indicações de emendas parlamentares, ainda segundo a regra proposta pelos Barbalho. A obrigação de apresentar essa lista de prioridades se estenderia a todos os investimentos do Executivo que não sejam gastos obrigatórios.

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Para Helder Barbalho, o alto volume de emendas dá autonomia individual aos parlamentares, reduz a força do Executivo e gera “desequilíbrio institucional” ao transferir tarefas de execução para o Legislativo. “Isso reduziu muito a força presidencial e isso, talvez, seja a razão inclusive dessa crise relativa institucional que nós vivemos, em que há um disparate no equilíbrio entre Poder Executivo e Poder Legislativo, muitas das vezes tirando do Poder Executivo a função e a essência do executar, e atribuindo ao Legislativo mais do que apenas legislar”, declarou.