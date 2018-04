HC de Lula: como votam os ministros do STF nomeados pelo PT?

O futuro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será decidido nesta quarta-feira (4), no Supremo Tribunal Federal (STF) por nomes bem conhecidos do petista: dos 11 ministros que votarão o habeas corpus que o livraria da prisão, três foram nomeados por ele e quatro pela sua sucessora, Dilma Rousseff (PT).

Mas ter sete ministros da Corte escolhidos nos governos do PT não facilita a vida de Lula: quatro deles deverão votar contra ele e negar o recurso com o qual tenta adiar a prisão por sua condenação a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em processo da Operação Lava Jato.

São votos praticamente certos pela rejeição do HC e pela manutenção da prisão após condenação em segunda instância a presidente da Corte, Cármen Lúcia, nomeada por Lula em 2006, além dos ministros Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, todos indicados por Dilma.

Lula pode ter ainda um quinto – e importante – voto contra ele dado por uma magistrada escolhida nos governos petistas: o da ministra Rosa Weber. Indicada por Dilma, ela é considerada o fiel da balança na votação de hoje do STF, prevista para começar às 14h.

Outro voto praticamente certo contra Lula e o fim da prisão em segunda instância é o de Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer (MDB), de quem foi ministro da Justiça.

Por ironia, três dos maiores defensores do fim da prisão em segunda instância – e, por consequência, da concessão do HC a Lula – são ministros que já estavam no cargo quando ele assumiu a Presidência da República pela primeira vez, em janeiro de 2003: Celso de Mello (indicado por José Sarney), Marco Aurélio Mello (nomeado por Fernando Collor) e Gilmar Mendes (escolhido por Fernando Henrique Cardoso).

Veja quanto cada ministro tomou posse e quem o indicou:

Celso de Melo

– 17/08/1989

– José Sarney

– Como deve votar: a favor de Lula

Marco Aurélio Mello

– 13/06/1990

– Fernando Collor

– Como deve votar: a favor de Lula

Gilmar Mendes

– 20/06/2002

– FHC

– Como deve votar: a favor de Lula

Ricardo Lewandowski

– 16/03/2006

– Lula

– Como deve votar: a favor de Lula

Cármen Lúcia

– 21/06/2006

– Lula

– Como deve votar: contra Lula

Dias Toffoli

– 23/10/2009

– Lula

– Como deve votar: a favor de Lula

Luiz Fux

– 03/03/2011

– Dilma

– Como deve votar: contra Lula

Rosa Weber

– 19/12/2011

– Dilma

– Como deve votar: incógnita

Luís Roberto Barroso

– 26/06/2013

– Dilma

– Como deve votar: contra Lula

Edson Fachin

– 16/06/2015

– Dilma

– Como deve votar: contra Lula

Alexandre de Moraes

– 22/03/2017

– Temer

– Como deve votar: contra Lula